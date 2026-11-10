Groźny napad w centrum Wrocławia. Napastnik groził ekspedientce nożem dla paczki papierosów

Do napadu doszło w sklepie przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. Sprawca miał grozić sprzedawczyni nożem, by ukraść papierosy.

Dzięki działaniom kryminalnych i nagraniom z monitoringu policjanci ustalili tożsamość 45-latka i zatrzymali go następnego dnia.

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

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Wyciągnął nóż przy sklepowej ladzie. Wszystko nagrały kamery

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. Jak wynika z ustaleń policji, 45-letni mężczyzna zagroził sprzedawczyni nożem. Chciał w ten sposób ukraść paczkę papierosów.

Przebieg zdarzenia zarejestrował sklepowy monitoring. Na nagraniu widać mężczyznę stojącego przy ladzie i trzymającego w ręku niebezpieczne narzędzie. Materiał z kamer okazał się jednym z ważnych elementów pracy funkcjonariuszy. Wykorzystali metody operacyjne oraz zapis monitoringu, by ustalić tożsamość podejrzanego. Zatrzymali go już następnego dnia po napadzie.

Autor: KMP Wrocław/ Materiały prasowe

45-latek trafił do aresztu. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

Podczas czynności w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli również środki odurzające. W efekcie 45-latek usłyszał dwa zarzuty: rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kwalifikowanego z art. 280 § 2 Kodeksu karnego, oraz posiadania narkotyków.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.