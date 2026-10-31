Rosyjski szpieg zatrzymany przez policję. Na dyskach miał setki tysięcy zdjęć

W Świdnicy na Dolnym Śląsku w ręce służb wpadł podejrzewany o szpiegostwo 55-latek z rosyjskim obywatelstwem.

Zatrzymany fotografował przejeżdżające składy i ważną infrastrukturę kolejową, a w pamięci jego urządzeń odkryto setki tysięcy ujęć obiektów o znaczeniu strategicznym.

Mężczyzna usłyszał już poważne zarzuty karne i został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie rosyjskiego szpiega w Świdnicy podczas policyjnego patrolu

Akcja miała miejsce w Świdnicy w trakcie standardowych działań prewencyjnych tamtejszych stróżów prawa. Z relacji miejscowej Komendy Powiatowej Policji wynika, że po zakończonym spotkaniu piłkarskim funkcjonariusze patrolowali ulice miasta w poszukiwaniu pseudokibiców, aby nie dopuścić do ewentualnych starć. Zamiast chuliganów mundurowi dostrzegli jednak dziwnie zachowującego się kierowcę samochodu marki Volkswagen, który stał przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Na widok zbliżającego się radiowozu siedzący za kierownicą mężczyzna gwałtownie cofnął i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast podjęli pościg i wkrótce odnaleźli ten sam pojazd zaparkowany w rejonie kolejowego wiaduktu. Kiedy kierowca stał na zewnątrz, dostrzegł policjantów, spanikował i usiłował pospiesznie ukryć się wewnątrz auta. Błyskawiczna interwencja patrolu ujawniła, że 55-letni Rosjanin dysponował zaawansowanym aparatem fotograficznym, za pomocą którego jeszcze przed momentem robił zdjęcia pociągom i elementom infrastruktury technicznej.

Zarzuty dla Rosjanina zatrzymanego w Świdnicy. Miał setki tysięcy zdjęć

Podczas legitymowania obcokrajowiec przekonywał, że przybył do naszego kraju wyłącznie w poszukiwaniu pracy. Służby szybko jednak ustaliły, że prawdziwy cel jego wizyty w Polsce był zupełnie inny. Sprawę przejęli specjaliści z wrocławskiego Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Eksperci dokładnie przebadali zarekwirowany sprzęt, w tym telefony, komputery przenośne oraz pojemne dyski zewnętrzne, co doprowadziło do przełomowych ustaleń.

W pamięci zabezpieczonych nośników śledczy znaleźli setki tysięcy fotografii przedstawiających obiekty o znaczeniu strategicznym. Zgromadzony materiał obejmował zakłady przemysłowe oraz sieć transportową i kolejową zarówno z Polski, jak i z terytorium innych krajów. Ponadto funkcjonariusze odkryli przy zatrzymanym kilka różnych dokumentów tożsamości, co tylko spotęgowało wątpliwości dotyczące tego, kim naprawdę jest i po co przyjechał.

Efektem ścisłych działań policjantów i śledczych z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy było postawienie 55-latkowi zarzutów z art. 130 § 1 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy uczestniczenia w działalności obcego wywiadu wymierzonej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratura zawnioskowała o izolację podejrzanego, a sąd w pełni przychylił się do tego stanowiska i nakazał tymczasowe aresztowanie Rosjanina na trzy miesiące. Za szpiegostwo na rzecz innego państwa mężczyźnie grozi teraz co najmniej pięć lat więzienia.

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