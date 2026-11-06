Nie musisz brać kredytu, by zamieszkać we Wrocławiu! Rusza nowy nabór do SIM

405 mieszkań na wrocławskich Wojszycach. Tak będzie wyglądać osiedle

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Wrocław realizuje projekt, który ma być alternatywą dla osób niemogących lub niechcących kupować nieruchomości na kredyt. Nowe osiedle powstaje na Wojszycach, przy ul. Stanisława Drabika, w kwartale ulic Buforowej, Witolda Lutosławskiego, Stanisława Drabika i Asfaltowej.

Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano łącznie 405 mieszkań. Przyszli lokatorzy będą mogli wybierać spośród lokali jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych. Ich powierzchnia wyniesie od 27,51 do 64,29 mkw. W ofercie przewidziano również mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Lokale zostaną wykończone pod klucz, dzięki czemu po odebraniu będą wymagały już tylko umeblowania. Każde mieszkanie ma mieć dostęp do przestrzeni na zewnątrz - balkonu, tarasu lub ogródka. Zakończenie budowy całej inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2028 roku.

Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

SIM Wrocław. Kiedy rusza nowy nabór i jak złożyć wniosek?

Osoby zainteresowane wynajmem mieszkań na Wojszycach będą miały kolejną okazję, by zgłosić swoją kandydaturę. Dodatkowy nabór wniosków rozpocznie się 9 listopada. Procedurę przeprowadzi Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dokumenty można składać osobiście w COM II Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1–8, na parterze, w pokoju nr 12. Dopuszczalne jest również przesłanie ich pocztą, kurierem lub za pośrednictwem adresu do e-Doręczeń.

Warto pamiętać, że o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do urzędu. Szczegółowe zasady naboru, formularze i wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Autor: SIM Wrocław/ Materiały prasowe

Ile będzie kosztował najem mieszkania w SIM Wrocław?

System SIM to propozycja dla osób, które szukają stabilnego najmu, ale nie planują zakupu nieruchomości na zasadach rynkowych. Nie oznacza to jednak całkowitego braku kosztów początkowych. Kandydaci zakwalifikowani do najmu będą zobowiązani do wniesienia partycypacji, czyli udziału w kosztach budowy mieszkania.

W przypadku inwestycji Wojszyce 1 jej szacunkowa wysokość wyniesie od 1900 do 2400 zł za metr kwadratowy. Zgodnie z zasadami systemu partycypacja będzie stanowiła od 15 do 30 proc. kosztów budowy lokalu. Wpłacona kwota podlega zwrotowi po zakończeniu najmu, na zasadach określonych w przepisach.

Prognozowana stawka czynszu wynosi obecnie od 32 do 34 zł za metr kwadratowy. Ostateczna wysokość opłat zostanie ustalona przed podpisaniem umów najmu. Najemcy będą mogli również ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru można uzyskać w Urzędzie Miejskim Wrocławia pod numerami telefonów 71 777 85 72 oraz 71 777 85 78, a także mailowo: [email protected]. W sprawach dotyczących samej inwestycji można kontaktować się z SIM Wrocław pod numerem 690 168 218 lub adresem [email protected].