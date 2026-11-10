Pokaz bezmyślności w tunelu na S3. Służby musiały wstrzymać ruch!

Niebezpieczne wykroczenia w tunelu na trasie S3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła wideo z kamer, które zarejestrowały serię wykroczeń w tunelu na drodze S3. Uchwycone przez system monitoringu mrożące krew w żyłach sceny dowodzą, że wielu zmotoryzowanych wciąż całkowicie ignoruje elementarne reguły bezpieczeństwa na drodze.

Z relacji przedstawicieli GDDKiA wynika, że część kierujących jechała w sposób, który blokował swobodny przejazd pozostałym uczestnikom ruchu. W specyficznych warunkach tunelu, gdzie przestrzeń do manewrowania jest mocno ograniczona, takie postępowanie rodzi ogromne ryzyko, a każdy gwałtowny ruch kierownicą grozi poważnym zderzeniem.

Pasażerowie wychylali się z okien podczas jazdy

Ogromne zaskoczenie wywołują zwłaszcza wyczyny pasażerów podróżujących dwoma samochodami. Kamery zarejestrowali ludzi, którzy w trakcie przejazdu przez obiekt wychylali się przez szyby aut. Według ustaleń drogowców osoby te chciały w tak ryzykowny sposób wykonać zdjęcia oraz zarejestrować filmy.

Tego rodzaju lekkomyślność sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zarówno na samych autorów nagrań, jak i na innych kierowców jadących obok. W takich okolicznościach wystarczy nagłe wciśnięcie hamulca, uderzenie w element konstrukcyjny tunelu bądź niespodziewany ruch auta, aby doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku.

Jechał tunelem z otwartą klapą bagażnika

To jednak nie wszystkie przewinienia z tego nagrania. System monitoringu uchwycił także samochód, który pokonywał tunel z podniesioną klapą bagażnika. Taka niefrasobliwość rodzi ryzyko, że przewożony ładunek wypadnie prosto na asfalt, co stworzy bezpośrednie zagrożenie dla aut poruszających się z tyłu.

W zamkniętym obiekcie drogowym nawet drobny przedmiot leżący na pasie ruchu może wywołać bardzo groźne konsekwencje dla kierowców, szczególnie w sytuacji, gdy samochody przemieszczają się tam ze znaczną prędkością.

Centrum Zarządzania Tunelem wstrzymało ruch. Sprawa trafiła na policję

Reagując na zaobserwowane łamanie prawa, pracownicy z Centrum Zarządzania Tunelem czasowo zablokowali wjazd do obiektu.

„W tej sytuacji dyspozytorzy CZT podjęli decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu w tunelu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego” - przekazała GDDKiA.

Jednocześnie służby drogowe zgłosiły organom ścigania podejrzenie popełnienia wykroczeń, dołączając zabezpieczony zapis z kamer monitoringu. Przekazane policjantom materiały wideo posłużą do identyfikacji sprawców tych incydentów oraz do ukarania ich zgodnie z taryfikatorem.

GDDKiA apeluje o ostrożność i przypomina zasady jazdy w tunelu

Przedstawiciele GDDKiA zwracają uwagę, że pokonywanie tunelu wiąże się z koniecznością zachowania wzmożonej czujności i ścisłego respektowania kodeksu drogowego. Od kierujących wymaga się utrzymywania właściwego dystansu od aut jadących z przodu, unikania nagłych manewrów oraz bezwzględnego podporządkowania się znakom i komunikatom świetlnym z systemu sterowania ruchem.

Materiał wideo z trasy S3 dobitnie udowadnia, że ułamek sekundy drogowej brawury czy próba wykonania ciekawego ujęcia potrafią wywołać skrajnie groźne zdarzenia. W tunelach panują specyficzne warunki, a drogi ewakuacji są mocno ograniczone, dlatego rozsądek każdego kierowcy i pasażera odgrywa tam kluczową rolę.

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