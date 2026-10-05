Znęcała się nad rocznym synem i nagrywała filmiki. "Podduszała poduszką"

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-05 12:48

Poważne zarzuty dla mieszkanki Lubania. 36-letnia kobieta miała dręczyć swojego rocznego syna, a całe zdarzenie rejestrować kamerą i udostępniać ojcu chłopca. Według ustaleń śledczych matka podduszała dziecko poduszką oraz ciągnęła je za włosy. Wszystko po to, aby wymusić na byłym partnerze powrót do domu.

Dwaj policjanci prowadzą skutą kajdankami kobietę do budynku policji. O sprawie z Lubania przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne

Lubań. Akt oskarżenia za znęcanie się nad dzieckiem

Zakończyło się dochodzenie lubańskiej prokuratury rejonowej dotyczące makabrycznego postępowania wobec małego chłopca. 36-letnia kobieta z tej miejscowości odpowie przed sądem za dręczenie bezbronnego z racji wieku niemowlęcia.

Zgromadzone przez śledczych dowody wskazują, że do opisywanych czynów dochodziło od bliżej nieokreślonego momentu w 2025 roku aż do 22 listopada 2025 roku w Lubaniu. W tym właśnie terminie o całej sytuacji powiadomiono policję.

- Akt oskarżenia przeciwko 37-letniej matce o znęcanie się nad rocznym dzieckiem. Prokuratura Rejonowa w Lubaniu skierowała do tamtejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia wobec 36-letniej mieszkanki Lubania. Kobieta podejrzana jest o fizyczne i psychiczne znęcanie się, ze szczególnym okrucieństwem, nad nieporadnym ze względu na wiek rocznym dzieckiem

- przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Wstrząsające metody 36-latki z Lubania. "Podduszała poduszką"

Dowody zebrane w toku postępowania obrazują niezwykle drastyczne czyny, jakich miała dopuścić się oskarżona matka.

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- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tego okrutnego zdarzenia dochodziło w okresie od nieustalonej daty 2025 roku, do 22 listopada 2025 roku, w Lubaniu, gdzie oskarżona zamieszkiwała od roku. Kobieta znęcała się nad rocznym synem podduszając go poduszką. Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała je i unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia, a także podnosiła na nie głos

- przedstawiła przedstawicielka jeleniogórskiej prokuratury.

Prokuratorzy zbadali także, co kierowało oskarżoną. Okazało się, że matka nagrywała swoje brutalne zachowanie za pomocą smartfona, a gotowe filmy przesyłała ojcu chłopca, który był jej dawnym partnerem. Chciała w ten sposób wymusić na mężczyźnie, aby wrócił do domu. 

Gdy tylko ojciec chłopca zobaczył przerażające nagrania, od razu zaalarmował policję. Wezwani na miejsce mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zatrzymali 36-letnią kobietę.

Wyniki badań psychiatrycznych 36-letniej oskarżonej z Lubania

W trakcie przesłuchiwania matka odniosła się do sformułowanych wobec niej, niezwykle poważnych zarzutów.

- Oskarżona częściowo przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką. Jak podała, działanie wobec dziecka wynikało z chęci skrzywdzenia partnera

- poinformowała o tym Ewa Węglarowicz-Makowska, która reprezentuje Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

Ponieważ pojawiły się wątpliwości co do kondycji psychicznej oskarżonej, prowadzący postępowanie zlecili przeprowadzenie badań przez specjalistów. Lekarze psychiatrzy stwierdzili, że kobieta nie cierpi na niedorozwój umysłowy i była poczytalna, chociaż zdiagnozowano u niej określone zaburzenia osobowości.

Co grozi mieszkance Lubania za znęcanie się nad dzieckiem?

Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzana nie miała wcześniej konfliktów z prawem. Niemniej jednak od 23 listopada 2025 roku przebywa za kratkami w areszcie śledczym, gdzie czeka na wyznaczenie terminu rozprawy przed sądem.

Za dręczenie ze szczególnym okrucieństwem osoby nieporadnej z uwagi na swój wiek przewidziane są surowe konsekwencje. Oskarżona może spędzić w więzieniu minimum rok, a maksymalnie nawet 10 lat.

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