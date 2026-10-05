Znęcała się nad rocznym synem i nagrywała filmiki. "Podduszała poduszką"

Lubań. Akt oskarżenia za znęcanie się nad dzieckiem

Zakończyło się dochodzenie lubańskiej prokuratury rejonowej dotyczące makabrycznego postępowania wobec małego chłopca. 36-letnia kobieta z tej miejscowości odpowie przed sądem za dręczenie bezbronnego z racji wieku niemowlęcia.

Zgromadzone przez śledczych dowody wskazują, że do opisywanych czynów dochodziło od bliżej nieokreślonego momentu w 2025 roku aż do 22 listopada 2025 roku w Lubaniu. W tym właśnie terminie o całej sytuacji powiadomiono policję.

- Akt oskarżenia przeciwko 37-letniej matce o znęcanie się nad rocznym dzieckiem. Prokuratura Rejonowa w Lubaniu skierowała do tamtejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia wobec 36-letniej mieszkanki Lubania. Kobieta podejrzana jest o fizyczne i psychiczne znęcanie się, ze szczególnym okrucieństwem, nad nieporadnym ze względu na wiek rocznym dzieckiem

- przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Wstrząsające metody 36-latki z Lubania. "Podduszała poduszką"

Dowody zebrane w toku postępowania obrazują niezwykle drastyczne czyny, jakich miała dopuścić się oskarżona matka.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tego okrutnego zdarzenia dochodziło w okresie od nieustalonej daty 2025 roku, do 22 listopada 2025 roku, w Lubaniu, gdzie oskarżona zamieszkiwała od roku. Kobieta znęcała się nad rocznym synem podduszając go poduszką. Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała je i unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia, a także podnosiła na nie głos

- przedstawiła przedstawicielka jeleniogórskiej prokuratury.

Prokuratorzy zbadali także, co kierowało oskarżoną. Okazało się, że matka nagrywała swoje brutalne zachowanie za pomocą smartfona, a gotowe filmy przesyłała ojcu chłopca, który był jej dawnym partnerem. Chciała w ten sposób wymusić na mężczyźnie, aby wrócił do domu.

Gdy tylko ojciec chłopca zobaczył przerażające nagrania, od razu zaalarmował policję. Wezwani na miejsce mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu zatrzymali 36-letnią kobietę.

Wyniki badań psychiatrycznych 36-letniej oskarżonej z Lubania

W trakcie przesłuchiwania matka odniosła się do sformułowanych wobec niej, niezwykle poważnych zarzutów.

- Oskarżona częściowo przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką. Jak podała, działanie wobec dziecka wynikało z chęci skrzywdzenia partnera

- poinformowała o tym Ewa Węglarowicz-Makowska, która reprezentuje Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

Ponieważ pojawiły się wątpliwości co do kondycji psychicznej oskarżonej, prowadzący postępowanie zlecili przeprowadzenie badań przez specjalistów. Lekarze psychiatrzy stwierdzili, że kobieta nie cierpi na niedorozwój umysłowy i była poczytalna, chociaż zdiagnozowano u niej określone zaburzenia osobowości.

Co grozi mieszkance Lubania za znęcanie się nad dzieckiem?

Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzana nie miała wcześniej konfliktów z prawem. Niemniej jednak od 23 listopada 2025 roku przebywa za kratkami w areszcie śledczym, gdzie czeka na wyznaczenie terminu rozprawy przed sądem.

Za dręczenie ze szczególnym okrucieństwem osoby nieporadnej z uwagi na swój wiek przewidziane są surowe konsekwencje. Oskarżona może spędzić w więzieniu minimum rok, a maksymalnie nawet 10 lat.