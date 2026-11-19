Na jednej ze stacji benzynowych w Jaworze rozegrały się sceny pełne przemocy. Choć do zdarzenia doszło 3 listopada tuż po godzinie 21:30, funkcjonariusze policji dopiero teraz zdecydowali się ujawnić szczegóły tej sprawy. Wieczorne spotkanie czterech młodych kobiet przerodziło się tam w wyjątkowo agresywną napaść.

Pobicie na stacji paliw w Jaworze

Z ustaleń pracujących nad sprawą mundurowych wynika, że dwie poszkodowane 19-latki podjechały pod stację autem, a następnie udały się do wnętrza budynku w celu skorzystania z łazienki. W tym samym pomieszczeniu przebywały już dwie inne młode kobiety, które wkrótce stały się napastniczkami. Wywiązała się między nimi sprzeczka, która błyskawicznie eskalowała do bezpośredniego ataku fizycznego.

„Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzane, działając wspólnie i w porozumieniu, szarpały pokrzywdzone oraz kopały je po nogach i w okolice brzucha. W wyniku ataku obie 19-latki doznały obrażeń ciała, których okres naruszenia czynności narządów ciała nie przekroczył siedmiu dni”

- przekazuje kom. Ewa Kluczyńska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Śledczy sprawdzili również, co kierowało napastniczkami podczas tak gwałtownego wybuchu złości. Według komunikatów policyjnych, cała ta napaść była całkowicie bezpodstawna i pozbawiona logicznych powodów.

„Jak ustalili śledczy, agresywne zachowanie kobiet nie miało żadnego racjonalnego uzasadnienia. W trakcie przesłuchań podejrzane wskazywały na wcześniejsze nieporozumienia i zaszłości, jednak nie stanowiły one usprawiedliwienia dla zastosowanej przemocy. Z uwagi na okoliczności zdarzenia czyny zakwalifikowano jako pobicie o charakterze chuligańskim”

- przekazała kom. Ewa Kluczyńska.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił policjantom z Jawora na szybkie ujęcie podejrzanych. Zatrzymane kobiety potwierdziły swój udział w pobiciu i złożyły wyrazy ubolewania.

O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje teraz sąd. Ze względu na chuligański charakter tego występku, młodym kobietom grozi odsiadka sięgająca nawet pięciu lat.

Prokuratura zawnioskowała już o wdrożenie odpowiednich środków zapobiegawczych względem podejrzanej 19-latki oraz jej 20-letniej wspólniczki. Obie podejrzane muszą pojawiać się w jednostce policji dwa razy w tygodniu w ramach dozoru. Nałożono na nie także bezwzględny zakaz jakiegokolwiek kontaktu z pobitymi rówieśniczkami oraz nakaz zachowania od nich co najmniej 50-metrowego dystansu.