Do stworzenia makiety wykorzystano ponad 1600 kilogramów piernikowego ciasta. Wśród słodkich domków znalazły się wiernie odwzorowane wrocławskie budowle, między innymi ratusz, kościół, zoo i dworzec. Są tu także młyn, piekarnia oraz dom Baby Jagi.

Miasto zdobią lukier i bajkowe lampki. Za jego korzenny zapach odpowiadają 20 kilogramów miodu i 5 kilogramów przypraw. Do przygotowania lukrowej dekoracji wykorzystano 390 jajek, 120 cytryn i 25 kilogramów cukru pudru.

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Na wystawie można zobaczyć także cukrowe postacie wykonane przez Jowitę Woszczyńską, mistrzynię Polski i świata w dekoracji tortów.

To jezioro ma alpejski klimat i jest większe od Wrocławia! Mówi się, że to siostra Como