Zaledwie chwilę przed zbrodnią 12-letnia wówczas Hania miała wspominać swoim rówieśniczkom, że „ostrzy na nią noże". Szybko wyszło na jaw, że miała na myśli młodszą o rok Danusię. Dziewczynki mieszkały w sąsiedztwie i uczęszczały do tej samej szkoły podstawowej. Obie często skracały sobie drogę na lekcje, przechodząc przez mostek nad potokiem Pijawnik, gdzie ostatecznie rozegrały się te krwawe wydarzenia.

Zabójstwo 11-letniej Danusi w Jeleniej Górze. Tak wyglądał atak 12-latki

Wszystko wskazuje na to, że po południu 15 grudnia Hania celowo zwabiła młodszą koleżankę w okolice potoku. Między uczennicami wywiązała się ostra sprzeczka, która szybko przerodziła się w bójkę. Choć zaatakowana dziewczynka próbowała się bronić, starsza i silniejsza fizycznie Hania wyciągnęła fiński nóż, po czym zaczęła zadawać nim ciosy.

„Nasz kolega widział, jak się biły. Hania krzyczała, żeby sobie poszedł, Danusia wołała o pomoc. Kolega pobiegł po tatę. Kiedy się zjawił, zobaczył leżącą Danusię, Hani już nie było. Próbował ratować Danusię, ale było już za późno” - opowiadały reporterowi „Super Expressu" koleżanki ze szkoły.

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Mimo ogromnych wysiłków ratowników medycznych życia dziecka nie udało się uratować, ponieważ 11-letnia Danusia straciła zbyt dużo krwi. Doniesienia o tej tragedii wstrząsnęły całą Polską, a w styczniu 2026 roku ulicami Jeleniej Góry przeszedł cichy marsz upamiętniający zamordowaną uczennicę.

Funkcjonariusze policji szybko namierzyli sprawczynię ataku. Ponieważ w chwili zbrodni Hania nie miała ukończonych 13 lat, nie mogła ponieść odpowiedzialności karnej, a proces dotyczył demoralizacji. Sędziowie z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich musieli rozstrzygnąć, czy dziewczynka powinna zostać skierowana na specjalistyczne leczenie, czy też do ośrodka wychowawczego.

Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło w środę, 18 listopada 2026 roku, kiedy to sąd opublikował krótki komunikat informujący o orzeczeniu „środka leczniczego". Zgodnie z tym postanowieniem 12-letnia Hania zostanie umieszczona w zamkniętym zakładzie leczniczym dla nastolatków. Wydana przez sędziów decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

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