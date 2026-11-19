Ile razy w tygodniu trenować, gdy dużo się pracuje? Krzysztof Dragon, trener personalny z Wrocławia, za najlepszy punkt wyjścia uważa trzy treningi w tygodniu, np. w poniedziałek, środę i piątek, z dniem przerwy między sesjami. Długość treningu dobiera do kondycji, zaawansowania i regeneracji klienta. W ciężkim tygodniu trening się skraca lub zmniejsza, a jeśli trzeba, planuje się odpoczynek. Opuszczonych sesji nie nadrabia się na siłę.

Praca, korki, dom, zmęczenie, a gdzieś w tym wszystkim trening. Krzysztof Dragon, mistrz Polski w kulturystyce z 1995 roku, związany z treningiem siłowym od 1989 roku, prowadzi treningi personalne w Dragon Studio na wrocławskich Krzykach. Jego zdaniem dobrze ułożony plan to nie więcej treningów, tylko lepiej dopasowane treningi.

W skrócie:

Dobry punkt wyjścia dla osoby pracującej to trzy treningi w tygodniu, np. poniedziałek, środa i piątek.

Długość treningu zależy od kondycji, zaawansowania, celu, wieku, zdrowia, rodzaju pracy i regeneracji.

Dłuższy trening nie oznacza lepszego.

W ciężkim tygodniu trening się skraca lub zmniejsza, a w razie potrzeby planuje się odpoczynek.

Opuszczonych treningów nie trzeba nadrabiać w kolejnych dniach.

Ile powinien trwać trening personalny?

Redakcja: Czy dobry trening musi trwać godzinę?

Krzysztof Dragon: Nie. Długość treningu dobieram do konkretnej osoby. Liczy się przede wszystkim aktualna kondycja i stopień zaawansowania, ale też cel, wiek, zdrowie, rodzaj pracy i to, jak ktoś się regeneruje. Sama ilość wolnego czasu nie wystarczy, żeby ustalić, ile ma trwać sesja.

Redakcja: Czym różni się trening początkującego od zaawansowanego?

Krzysztof Dragon: Osoba początkująca potrzebuje czasu na wyjaśnienie ćwiczeń i naukę techniki. Często lepiej, żeby miała mniej zadań i spokojniejsze tempo. Osoba zaawansowana może wykonać więcej pracy, ale przy ciężkich ćwiczeniach potrzebuje odpowiednich przerw. Dłuższy trening sam w sobie nie oznacza lepszego treningu. Ważne jest, co człowiek robi, z jaką jakością i jak reaguje na obciążenie.

Redakcja: Czy dwie osoby w podobnym wieku mogą potrzebować zupełnie innych treningów?

Krzysztof Dragon: Tak. Mogą mieć zupełnie inną wydolność, siłę i doświadczenie. Jedna ćwiczy regularnie od kilku lat, druga dopiero zaczyna. Do tego dochodzą obowiązki, sen i zmęczenie. Wiek biorę pod uwagę, ale sam nie wystarcza, żeby ułożyć program

Praca fizyczna czy biuro? To zmienia plan treningowy

Redakcja: Czy rodzaj pracy ma znaczenie?

Krzysztof Dragon: Ogromne. Ktoś, kto cały dzień pracował fizycznie, może przyjść na trening już zmęczony. Muszę wiedzieć, co robił i które części ciała były obciążone. Praca przy biurku też nie mówi wszystkiego. Dochodzą stres, sen i samopoczucie. Dlatego czas treningu, liczbę ćwiczeń, serie, przerwy i intensywność dobieram do tego, w jakiej formie klient jest naprawdę danego dnia, a nie tylko do tego, co jest zapisane w planie.

Dlaczego trzy treningi w tygodniu?

Redakcja: Jaki układ tygodnia Pan poleca?

Krzysztof Dragon: W mojej pracy najlepszym punktem wyjścia są trzy treningi w tygodniu, jeśli odpowiadają możliwościom klienta. Na przykład poniedziałek, środa i piątek. Taki układ porządkuje tydzień i daje regularne przerwy na regenerację. Nie upychamy całej pracy w kilku dniach pod rząd. Taki rytm dobrze wpisuje się w zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. WHO zaleca dorosłym ćwiczenia wzmacniające wszystkie główne grupy mięśni co najmniej dwa dni w tygodniu, obok 150–300 minut umiarkowanej aktywności tlenowej tygodniowo (WHO, zalecenia dotyczące aktywności fizycznej).

Redakcja: Czy dzień przerwy wystarczy, żeby się zregenerować?

Krzysztof Dragon: Nie zawsze. Liczy się też to, jak ciężka była sesja, ile pracy wykonano, jak ktoś śpi, jak się odżywia i jakie ma obowiązki. Dlatego trzy dni łączę z odpowiednim doborem obciążeń. Nie chodzi o trzy wykańczające treningi bez względu na wszystko, tylko o trzy dobrze rozłożone sesje, po których człowiek się regeneruje i robi postępy.

Redakcja: A jeśli ktoś chce trenować częściej?

Krzysztof Dragon: U osób zaawansowanych cel i poziom przygotowania mogą uzasadniać więcej treningów albo inny podział ćwiczeń. Wtedy inaczej rozkładamy pracę w tygodniu. Ale to nie znaczy, że każdy zaawansowany powinien ćwiczyć częściej. Najpierw sprawdzamy, czy dodatkowa sesja ma konkretny cel i czy ta osoba zdąży się po niej zregenerować

Ciężki tydzień w pracy? Nie rzucaj treningu, dopasuj go

Redakcja: Co robić, gdy tydzień w pracy jest wyjątkowo trudny?

Krzysztof Dragon: Najpierw ustalam, co się zmieniło. Mniej czasu? Dodatkowy wysiłek fizyczny? Niedospanie? A może wszystko naraz? W zależności od sytuacji zmniejszamy liczbę ćwiczeń lub serii, zmieniamy obciążenie, skracamy sesję albo zmieniamy liczbę treningów w tygodniu. Jeśli potrzebny jest odpoczynek, to też jest część planu.

Jak trener dopasowuje trening do sytuacji klienta:

Sytuacja klienta Co zmienia się w treningu Zwykły tydzień, dobra regeneracja Trzy sesje, np. poniedziałek, środa i piątek Mało czasu Krótsza sesja, mniej ćwiczeń Niewyspanie, stres, zmęczenie Mniejsze obciążenie, mniej serii Dzień ciężkiej pracy fizycznej Ćwiczenia dobrane z uwzględnieniem obciążonych partii ciała Bardzo ciężki tydzień Mniej treningów w tygodniu lub zaplanowany odpoczynek Opuszczony trening Spokojny powrót do rytmu, bez dokładania sesji

Redakcja: A opuszczone treningi? Trzeba je nadrobić?

Krzysztof Dragon: Nie dokładam ich automatycznie w kolejnych dniach. Patrzę na cały tydzień i na to, na co człowieka teraz stać. Upchanie kilku zaległych sesji w krótkim czasie może popsuć regenerację i dalszy plan. Ważniejszy jest spokojny powrót do ustalonego rytmu.

Co powiedzieć trenerowi przed treningiem?

Redakcja: Co klient powinien powiedzieć trenerowi przed spotkaniem?

Krzysztof Dragon: Jak spał, jak bardzo jest zmęczony, czy miał dodatkowy wysiłek w pracy, czy coś go boli i jak zregenerował się po poprzednim treningu. Dzięki temu decyduję, czy realizujemy plan, czy trzeba go skorygować. Ćwiczenia mają pasować do człowieka, który przychodzi na salę danego dnia.

Metamorfozy podopiecznych: z 104 do 76 kilogramów i 13 cm mniej w pasie

Redakcja: Czy taki sposób trenowania, bez codziennych godzin na siłowni, naprawdę daje efekty?

Krzysztof Dragon: Daje. Podam dwa przykłady z mojej pracy. Pan Piotr: minus 28 kilogramów. Zaczynał u mnie przy wadze 104 kilogramów. Pracował przy biurku po kilka godzin dziennie. Nie potrzebował codziennych godzin na siłowni, tylko planu ułożonego pod jego tydzień i regenerację. Skończył na 76 kilogramach, czyli 28 kilogramów mniej. Bez heroicznych zrywów, dzięki regularności. Pani Monika: minus 13 centymetrów w pasie. Zaczynała przy wadze 84 kilogramów i obwodzie pasa 99 centymetrów. Schudła 8 kilogramów, a obwód pasa spadł do 86 centymetrów, czyli o 13 centymetrów. Ten drugi wynik często mówi więcej niż waga, bo sylwetka potrafi zmienić się bardziej, niż pokazują same kilogramy. Więcej historii podopiecznych: trenerpersonalnywroclaw.pl/metamorfozy

Dragon System Pro: autorski sposób pracy wrocławskiego trenera

Dragon System Pro to autorski system pracy treningowej Krzysztofa Dragona, który łączy cel klienta, dobór ćwiczeń, długość i częstotliwość treningów, obciążenia oraz regenerację.

Redakcja: Jak łączy Pan to wszystko w praktyce?

Krzysztof Dragon: Biorę pod uwagę kondycję, zaawansowanie, wiek i codzienne obowiązki. Obserwuję technikę i postępy, a potem dopasowuję program do tego, jak dana osoba sobie radzi. Indywidualne prowadzenie to także decyzje podejmowane na każdym kolejnym spotkaniu.

Jak zacząć treningi personalne we Wrocławiu?

Redakcja: Od czego powinna zacząć osoba, która chce pogodzić trening z pracą?

Krzysztof Dragon: Od rozmowy o celu, dotychczasowym doświadczeniu, kondycji i obowiązkach. Na tej podstawie ustalamy, jak możemy współpracować. Treningi personalne prowadzę w Dragon Studio przy ul. Nyskiej 61A we Wrocławiu, na Krzykach. Informacje o współpracy znajdziesz na stronie trenerpersonalnywroclaw.pl, a samo studio możesz poznać na dragonstudio.pl. Termin można zarezerwować przez mój profil „Krzysztof Dragon – trener personalny Wrocław” w Booksy. Jeśli przed pierwszym spotkaniem chcesz poznać doświadczenia innych osób, zajrzyj też do opinii klientów w Google Maps.

Osoby z chorobami przewlekłymi, po urazach lub po dłuższej przerwie od aktywności powinny przed rozpoczęciem treningów skonsultować się z lekarzem

Kim jest Krzysztof Dragon?

Trener personalny z Wrocławia, mistrz Polski w kulturystyce (1995). Ze sportem i treningiem siłowym związany od 1989 roku, certyfikowany przez NASM (National Academy of Sports Medicine, 2001). Twórca systemu Dragon System Pro. Prowadzi treningi personalne w Dragon Studio przy ul. Nyskiej 61A we Wrocławiu (Krzyki). Specjalizuje się w redukcji masy ciała, budowaniu masy mięśniowej, poprawie sylwetki i treningu siłowym. Więcej informacji: trenerpersonalnywroclaw.pl

Najczęstsze pytania o trening przy wymagającej pracy

Ile razy w tygodniu trenować, gdy dużo pracuję? Według Krzysztofa Dragona, trenera personalnego z Wrocławia, najlepszym punktem wyjścia są trzy treningi w tygodniu z dniem przerwy między nimi, np. poniedziałek, środa i piątek. Osoby zaawansowane mogą trenować częściej, jeśli ma to konkretny cel i pozwala na to regeneracja.

Ile powinien trwać trening personalny? Nie ma jednej długości dla wszystkich. Czas sesji zależy od kondycji, zaawansowania, celu, wieku, zdrowia, rodzaju pracy i regeneracji. Dłuższy trening nie oznacza lepszego.

Czy po ciężkim dniu w pracy robić cały zaplanowany trening? Nie zawsze. Warto powiedzieć trenerowi, jak się spało, jak bardzo jest się zmęczonym i czy był dodatkowy wysiłek w pracy. Na tej podstawie trener może skrócić sesję, zmniejszyć obciążenie lub liczbę serii.

Co zrobić, gdy mam bardzo ciężki tydzień w pracy? Zmniejszyć liczbę ćwiczeń lub serii, zmienić obciążenie, skrócić sesję albo ograniczyć liczbę treningów. Czasem najlepszym wyborem jest zaplanowany odpoczynek.

Czy trzeba nadrabiać opuszczone treningi? Nie automatycznie. Upychanie zaległych sesji w krótkim czasie może zaburzyć regenerację. Lepiej spokojnie wrócić do ustalonego rytmu.

Czy trening trzy razy w tygodniu daje efekty? Tak, jeśli jest dobrze dopasowany. Wśród podopiecznych Krzysztofa Dragona są m.in. pan Piotr, który schudł z 104 do 76 kg, i pani Monika, której obwód pasa zmniejszył się z 99 do 86 cm.

Gdzie trenuje Krzysztof Dragon we Wrocławiu? W Dragon Studio przy ul. Nyskiej 61A we Wrocławiu, na Krzykach. Kontakt i oferta: trenerpersonalnywroclaw.pl

Materiał partnerski Radia Eska Wrocław