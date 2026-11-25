25-latek strzelał z wiatrówki we Wrocławiu. Celował w przechodniów i przedszkole

Do szokujących zdarzeń doszło na ulicy Szczęśliwej we Wrocławiu. Sprawą zajęli siępolicjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek, którzy dokładnie zbadali przebieg incydentu i zatrzymali dwóch mężczyzn.

„Mężczyzna, bez żadnego powodu, strzelał z wiatrówki w kierunku przypadkowych osób, przejeżdżających samochodów, a nawet przedszkola”

- relacjonuje podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Z ustaleń śledczych wynika, że zachowanie 25-latka doprowadziło również do uszkodzenia mienia. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że zatrzymany miał już w przeszłości konflikty z prawem.

„W toku prowadzonych czynności wyszło na jaw, że 25-latek był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże”

- informuje podkom. Aleksandra Freus.

Zarzuty dla 42-latka z Wrocławia

W tej samej sprawie w ręce mundurowych wpadł również 42-letni mieszkaniec Wrocławia. Z policyjnych ustaleń wynika, że udostępnił on 25-latkowi wiatrówkę ze świadomością, w jakim celu zostanie użyta. Teraz mężczyzna odpowie za pomocnictwo.

W trakcie przeszukania policjanci przejęli także broń palną, na którą starszy z mężczyzn posiadał odpowiednie zezwolenie.

„W związku z tym, że 42 -letni mieszkaniec Wrocławia legalnie posiadał także dwie sztuki broni palnej, funkcjonariusze zabezpieczyli je do dalszych czynności. Sprawa może mieć również konsekwencje dla posiadanego przez niego pozwolenia na broń”

- tłumaczy podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Dodatkowo wobec 42-latka zastosowano środek zapobiegawczy w formie policyjnego dozoru.

Strzały we Wrocławiu. 25-latkowi grozi surowa kara w warunkach recydywy

25-latek usłyszy zarzuty dotyczące uszkodzenia lub zniszczenia mienia, a także narażenia innych ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Przez wcześniejsze wyroki musi liczyć się ze znacznie surowszymi konsekwencjami prawnymi.

„Za przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności może mu grozić surowsza odpowiedzialność ze względu na działanie w warunkach recydywy”

- podkreśla podkom. Aleksandra Freus.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wskazują, że ostateczna wysokość kary zależy od spełnienia konkretnych wymogów zawartych w przepisach.

„Jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 64 § 1 Kodeksu karnego, górna granica kary może wzrosnąć do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności”

- podsumowuje funkcjonariuszka.