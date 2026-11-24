Świat dorosłych w dziecięcej skali

Smart Kids Planet to sieć Centrów Mądrej Zabawy dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat, która działa już w Warszawie i Krakowie. Zamiast basenów z kulkami czekają tu autorskie strefy, w których najmłodsi wchodzą w świat dorosłych: robią zakupy, śledzą drogę paczki, zbierają owoce czy budują. Bez utartych schematów, za to z mnóstwem okazji do samodzielnych odkryć i doświadczeń.

Wrocław będzie naszym największym centrum, ale metry nie są tu celem samym w sobie. Projektujemy je z myślą o całym Dolnym Śląsku - tak, żeby rodzina albo klasa z Legnicy czy Wałbrzycha mogła przyjechać do nas na wiele godzin mądrej zabawy - mówi Karol Gaweł, prezes zarządu Smart Kids Planet.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Tu pięciolatek zbuduje most. Innowacyjne Centrum Mądrej Zabawy Smart Kids Planet otwiera się w Alei Bielany na Dolnym Śląsku

Zabawa może być smart!

Każda strefa w Smart Kids Planet to osobna przygoda – i osobna umiejętność, którą dziecko rozwija:

Strefa Tuptusiów (partner Deichmann) – sensoryczny świat dla maluszków, które poznają otoczenie wszystkimi zmysłami i we własnym tempie

(partner Deichmann) – sensoryczny świat dla maluszków, które poznają otoczenie wszystkimi zmysłami i we własnym tempie Smart Market – sklep, w którym dzieci porównują produkty i uczą się rozsądnych wyborów żywieniowych

– sklep, w którym dzieci porównują produkty i uczą się rozsądnych wyborów żywieniowych Strefa Finansowej Misji (partner ING) – gdy skarbonka została w domu, to tu odbywają pierwsze lekcje rozsądnego gospodarowania budżetem

(partner ING) – gdy skarbonka została w domu, to tu odbywają pierwsze lekcje rozsądnego gospodarowania budżetem Strefa Zgranej Paczki (partner Allegro) – kulisy logistyki i łańcucha dostaw, czyli jaką drogę pokonuje paczka, zanim trafi do adresata

(partner Allegro) – kulisy logistyki i łańcucha dostaw, czyli jaką drogę pokonuje paczka, zanim trafi do adresata Strefa Budowlana – plac budowy dla małych inżynierów, którzy konstruują i sprawdzają wytrzymałość projektów

– plac budowy dla małych inżynierów, którzy konstruują i sprawdzają wytrzymałość projektów Strefa Ekologiczna – wielka hala przetwarzania odpadów, w której odkrywane są tajniki segregacji i recyklingu

– wielka hala przetwarzania odpadów, w której odkrywane są tajniki segregacji i recyklingu Strefa Jabłkowego Sadu – co się dzieje z owocem zanim trafi do butelki w formie soku? Tu śledzimy drogę owoców: od zbiorów, przez segregację, aż po transport

– co się dzieje z owocem zanim trafi do butelki w formie soku? Tu śledzimy drogę owoców: od zbiorów, przez segregację, aż po transport Strefa PharmaLab: Misja Zdrowie (partner Hasco-Lek) – o tym, jak odkrycia naukowe zmieniły medycynę i dlaczego tak ważne jest, by dbać o siebie

(partner Hasco-Lek) – o tym, jak odkrycia naukowe zmieniły medycynę i dlaczego tak ważne jest, by dbać o siebie Strefa Fantazjuj – bo w każdym z nas drzemie artysta! Przestrzeń, gdzie rysunki dzieci ożywają na multimedialnym ekranie

Na odwiedzających czekać też będzie przestrzeń zabawy z klockami Connetix.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Najpierw doświadczenie, potem wniosek

Tym, co wyróżnia wrocławskie centrum jest Smart Scena (Audytorium) - miejsce pokazów naukowych i warsztatów dla przedszkoli i szkół. Program pokazów powiązano z nową podstawą programową. Jak to działa w praktyce? Nauczyciel trafia ze swoją grupą do gotowego środowiska, które sprzyja nauce przez doświadczenie. Wszystkie elementy są w pełni zaopiekowane przez wykwalifikowany zespół Smart Kids Planet, który krok po kroku prowadzi dzieci przez świat pełen doświadczeń i warsztatów.

Od dawna chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która pomoże nam pokazać najmłodszym, że nauka jest fascynująca i może być świetną zabawą! Przygotowaliśmy niesamowite doświadczenia z efektem WOW. Gwarantujemy, że dzieci na długo zapamiętają nasze pokazy naukowe, a nauczyciele będą mieli pewność wartościowo spędzonego czasu, który pomoże im w realizacji podstawy programowej - mówi Adam Kowalczyk, pomysłodawca i współzałożyciel Smart Kids Planet.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Mama i tata też mają tu swoje miejsce

Kiedy dzieci odkrywają strefy, rodzice mogą odpocząć w wygodnej części z kanapami i fotelami albo spokojnie popracować. Na miejscu działać będzie też kawiarnia Smart Cafe i Smart Kids Store sklep z mądrymi zabawkami. Otwarcie Smart Kids Planet w Alei Bielany zaplanowane jest na 28 listopada.

adres:

Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9 · codziennie 9:00-20:00 · darmowy parking

bilety: kliknij tutaj

Materiał Sponsorowany