Mimo że trwa jeszcze listopad, aura w południowo-zachodniej części kraju do złudzenia przypomina środek mroźnego stycznia. Szczyty górskie spowiła gruba warstwa śniegu, a słupki rtęci powędrowały znacznie poniżej zera. W związku z trudnymi warunkami zarówno ratownicy górscy, jak i pracownicy parku narodowego wzywają turystów do zachowania rozsądku oraz właściwego ekwipunku przed wyjściem na szlak.

Warunki w Karkonoszach i temperatura na Śnieżce. Park Narodowy ostrzega turystów

Wtorkowy poranek, 24 listopada, przyniósł mieszkańcom oraz odwiedzającym ten region dotkliwy mróz. Z danych udostępnionych przez Karkonoski Park Narodowy wynika, że o godzinie 7:00 najniższą temperaturę odnotowano na Śnieżce, gdzie termometry wskazały -9,8°C. Niewiele wyższe wartości, bo -8°C, zarejestrowano na Szrenicy, z kolei w niżej położonych miejscowościach wypoczynkowych było to -2,7°C w Szklarskiej Porębie i -2°C w Karpaczu. Przez ostatnią dobę na najwyższym karkonoskim szczycie spadło 5 cm nowego śniegu, co zwiększyło oficjalną pokrywę do 35 cm. Szlaki turystyczne są obecnie bardzo śliskie, skute lodem oraz miejscami zasypane przez wiatr, a całodobowy mróz sięgający kilkunastu stopni poniżej zera utrzyma się w górach aż do soboty.

„Miejscami na szlakach w Karkonoszach może być ponad 40 cm śniegu. Bierzcie to pod uwagę planując wycieczki. I podajemy za Izersko-Karkonoska Pogoda: trwający właśnie listopad ma szansę stać się pierwszym od 28 lat z pokrywą śnieżną na szczycie Śnieżki przez wszystkie 30 dni”

- informuje w swoim komunikacie Karkonoski Park Narodowy.

GOPR Karkonosze wydaje komunikat pogodowy. Odczuwalny mróz sięgnie -20 stopni

Według prognoz opublikowanych przez Grupę Karkonoską GOPR, od poranka 24 listopada do rana 25 listopada najwyższe partie gór będą zmagać się z dużym zachmurzeniem. Synoptycy przewidują okresowe opady śniegu rzędu 1-3 mm, które zwiększą pokrywę śnieżną o kolejne 1-2 cm, a zjawiskom tym będą towarzyszyć zamiecie oraz zawieje. Od samego podłoża utrzymuje się granica zera stopni, przy czym temperatura powietrza ukształtuje się w przedziale od -6°C do -4°C. Dużym wyzwaniem dla wędrowców będzie porywisty wiatr. Na wysokości 1000 m n.p.m. osiągnie on prędkość 8-12 m/s, słabnąc nocą do 5-8 m/s, podczas gdy na poziomie 1600 m n.p.m. wiatr rozpędzi się do 13-15 m/s, a w porywach nawet do 20 m/s w pierwszej części dnia.

Górscy ratownicy podkreślają, że nocne opady przyniosły w wyższych partiach około 15 cm świeżego puchu, przez co łączna grubość warstwy śniegu wynosi tam teraz od 10 do 50 cm. Na samych szczytach zalega przewiany przez wiatr świeży śnieg formujący zaspy, a w niższych rejonach gór cienka warstwa puchu przykryła mocno zmrożone podłoże.

Przedstawiciele służb ratunkowych zaznaczają także, że przy przelotnych opadach i północnym wietrze osiągającym do 50 km/h, termometry na szczytach pokażą -10 stopni, jednak temperatura odczuwalna może spaść w tych warunkach nawet do -20 stopni Celsjusza.

„Zalecamy zachować ostrożność. Szlaki są śliskie, mogą występować zaspy”

- apeluje na swojej stronie internetowej GOPR Karkonosze.

Dokładną ocenę aktualnej aury przygotowali także autorzy facebookowej witryny Izersko-Karkonoska Pogoda, która monitoruje klimat i warunki na szlakach w Sudetach Zachodnich. Z ich wyliczeń wynika, że dotychczasowe listopadowe rekordy zimna wynoszą -10,1°C na Śnieżce i -15,7°C na Hali Izerskiej, ale nadchodzące doby mogą przynieść jeszcze większe spadki. Aż do czwartku, 26 listopada, temperatura na górskich grzbietach wyniesie od -11°C do -7°C, a w dolinach rzadko przekroczy zero.

„Piękna zima trwa praktycznie od początku miesiąca w górach i schodzi coraz to niżej. Dla wszystkich spragnionych śniegu i mrozu mamy dobre informacje - w najbliższych dniach będzie zimno i śnieżnie, a pierwszy śnieg spadnie także na dolnośląskich nizinach”

- przekazali w mediach społecznościowych twórcy serwisu Izersko-Karkonoska Pogoda.

Specjaliści wskazują, że najgrubsza warstwa śniegu leży obecnie na południe od Łabskiego Szczytu, gdzie zmierzono 42 cm, oraz na Równi pod Śnieżką, gdzie sięga ona 35 cm, podczas gdy na samym szczycie Śnieżki odnotowano 27 cm. Zimowe warunki panują również w sąsiednich pasmach górskich. W Masywie Śnieżnika zalega od 15 do 20 cm puchu, w Górach Orlickich warstwa śniegu wynosi 10-15 cm, natomiast w Górach Izerskich sięga do 10 cm.

„Tegoroczny listopad jest w jakimś sensie wyjątkowy, bo zgodnie z prognozami zapowiada się jako pierwszy od 28 lat i jednocześnie 7. w historii pomiarów ze śniegiem na Śnieżce przez wszystkie 30 dni”

- podkreśla Izersko-Karkonoska Pogoda.

Według prognoz synoptyków niewykluczone, że pod koniec listopada pokrywa śnieżna w Karkonoszach osiągnie grubość od 50 do 60 cm, a biały puch zabieli również nizinne tereny Dolnego Śląska.