Przedstawiciele ZOO Wrocław przekazali informację o śmierci niedźwiedzicy, która przez blisko czterdzieści lat stanowiła jeden z najważniejszych symboli placówki, ciesząc kolejne pokolenia odwiedzających.

„Z ogromnym smutkiem żegnamy Całkę. Nasza niedźwiedzica himalajska urodziła się u nas 2 stycznia 1989 roku. Miała 37 lat. W naturze niedźwiedzie himalajskie żyją zwykle około 20 lat. 37 lat w życiu niedźwiedzia to mniej więcej tyle, co sto lat w życiu człowieka. Całka była najstarszą niedźwiedzicą himalajską w Polsce i jedną z najstarszych w Europie”

- czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez ZOO Wrocław.

Niedźwiedzica Całka z ZOO Wrocław dożyła sędziwego wieku

Fakt, że przedstawicielka tego gatunku przeżyła niemal cztery dekady, stanowi prawdziwy ewenement. Pracownicy ogrodu podkreślają, że na wolności te drapieżniki żyją prawie o połowę krócej. Na ten niezwykły wynik zwraca uwagę specjalista z wrocławskiego ogrodu.

„Niedźwiedź, który dożywa wieku około 40 lat, to jak człowiek, który dożyje 100 lat. Całka była jednym z kilku najstarszych niedźwiedzi himalajskich w Europie”

- tłumaczy cytowany przez portal zoo.wroclaw.pl Paweł Sroka, pełniący funkcję kierownika Sekcji Ssaków Drapieżnych ZOO Wrocław.

ZOO Wrocław wspomina niezwykłe zwyczaje niedźwiedzicy Całki

Chociaż niedźwiedzica miała już swoje lata, wciąż rozpierała ją energia.

„(...)była aktywna i sprawna. Uwielbiała kąpiele słoneczne - w każdej możliwej pozycji. Potrafiła jeść w najbardziej zaskakujących pozach, a z kartonów robiła origami. Sama urządzała sobie wybieg, przesadzając po swojemu bambusy posadzone przez opiekunów. Lubiła przysiąść na samym skraju fosy, przyprawiając ich o palpitacje, a gdy w fosie czekały śliwki, bez wahania po nie schodziła”

- informuje we wpisie ZOO Wrocław.

Ze wzruszających wspomnień opublikowanych na stronie internetowej ogrodu wynika, że codzienna opieka nad samicą sprawiała pracownikom wiele radości i dawała ogromną satysfakcję.

Zwracano uwagę na problem kłusownictwa

Życie Całki we Wrocławiu niosło ze sobą także wielką wartość edukacyjną. Jej obecność pozwalała opiekunom zwracać uwagę na tragiczny los dzikich niedźwiedzi himalajskich, cierpiących z powodu niszczenia ich naturalnego środowiska oraz brutalnego kłusownictwa.

„Znały ją całe pokolenia zwiedzających - wielu z Was pamięta ją z dzieciństwa. Była też ambasadorką swojego gatunku. Pomagała nam opowiadać o tym, co zagraża niedźwiedziom himalajskim: o wycinaniu lasów, kłusownictwie i fermach żółci, na których tysiące tych zwierząt latami żyją w ciasnych klatkach”

- zaznacza w komunikacie ZOO Wrocław.

Przedstawiciele wrocławskiego zoo zamieścili bardzo osobiste słowa pożegnania, wyrażając jednocześnie wdzięczność wrocławianom i turystom za wieloletnią sympatię okazywaną podopiecznej.

„Praca z nią była czystą przyjemnością i zaszczytem. Całka stworzyła kawał historii tego zoo i na zawsze zostanie jego częścią”

- mówią opiekunowie zwierzęcia, których słowa przytacza ZOO Wrocław.

„Dziękujemy Wam za sympatię, którą ją darzyliście. Będziemy za Tobą tęsknić, Całeczko”

- czytamy w podsumowaniu komunikatu wrocławskiego ogrodu.

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