Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Na wszystkich stacjach pomiarowych w mieście stan powietrza jest dziś dobry. Mimo chłodnego poranka z temperaturą w okolicach -2°C oraz wysokiego ciśnienia (ok. 1025 hPa), dym z domowych pieców i spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi. Słaby wiatr zapewnia odpowiednią cyrkulację, dzięki czemu zanieczyszczenia są sprawnie rozpraszane.

To doskonała okazja na przewietrzenie mieszkań czy poranny spacer. Obydwie wrocławskie stacje wskazują niskie wartości pyłów, co oznacza, że aktywność fizyczna na zewnątrz jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Wartości zanieczyszczeń odnosi się do oficjalnych wskaźników bezpieczeństwa. Według norm GIOŚ dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (dla porównania Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dobową granicę PM2.5 na poziomie 15 µg/m³).

Oto dokładne odczyty z wrocławskich punktów pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego: pomiar z godziny 08:20 (odczyt PM2.5 z godziny 08:00 wyniósł 17.1 µg/m³ ). Wskaźnik jakości powietrza dla pyłów PM10 oraz PM2.5 określono jako dobry. Odnotowana wartość PM2.5 nie przekracza dopuszczalnej normy rocznej GIOŚ i oscyluje blisko dobowego progu zalecanego przez WHO.

pomiar z godziny 08:20 (odczyt PM2.5 z godziny 08:00 wyniósł ). Wskaźnik jakości powietrza dla pyłów PM10 oraz PM2.5 określono jako dobry. Odnotowana wartość PM2.5 nie przekracza dopuszczalnej normy rocznej GIOŚ i oscyluje blisko dobowego progu zalecanego przez WHO. Wrocław, Al. Wiśniowa: pomiar z godziny 08:25. Ogólny indeks jakości powietrza oceniono tu jako dobry, a wskaźniki dla PM10 i PM2.5 uzyskały ocenę bardzo dobrą (stacja mierzona w tym czasie nie przekazała bezpośredniej wartości liczbowej pyłów).

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza oraz dymu wydostającego się z domowych kominów i rur wydechowych aut. Najczęściej pojawia się w mroźne, bezwietrzne dni, gdy zanieczyszczenia nie mają jak ulecieć w górę i wiszą tuż nad budynkami. Długie oddychanie takim brudnym powietrzem może wywoływać kaszel, podrażniać gardło i obciążać serce. Pamiętaj o złotej zasadzie: zanim wyjdziesz na dłuższy spacer lub trening z dziećmi albo seniorami, zawsze sprawdź aktualne wskaźniki jakości powietrza w swojej okolicy.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie