Zagraniczne wczasy zakończyły się dla dwojga podróżnych w nieoczekiwany sposób na lotnisku we Wrocławiu. W piątek, 20 listopada, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze ujęli parę wysiadającą z rejsowego samolotu. Śledczy już wcześniej zdobyli dokładne informacje o dacie ich powrotu do kraju.

Działania mundurowych wobec tych pasażerów były w pełni zaplanowane. Zatrzymani są bowiem podejrzewani o udział w pobiciu dwojga mieszkańców powiatu jaworskiego.

„Dwoje podejrzanych o brutalne pobicie pary z terenu powiatu jaworskiego zostało zatrzymanych bezpośrednio po przylocie do Polski. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł ich 24-letni znajomy. Cała trójka usłyszała już zarzuty, w tym działanie w warunkach chuligańskich. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet 5 lat pozbawienia wolności”

- informuje kom. Ewa Kluczyńska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Brutalne pobicie na ulicy Parkowej w Jaworze. Ofiary bały się zgłosić sprawę

Całe zdarzenie rozegrało się w nocy z 31 października na 1 listopada przy ulicy Parkowej w Jaworze. Doszło tam wówczas do napaści na 49-latka i jego 25-letnią partnerkę, jednak ofiary zgłosiły sprawę na policję dopiero 16 listopada, czyli po upływie ponad dwóch tygodni.

„W poniedziałek (16 listopada br.) do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zgłosiła się para pokrzywdzonych - 49-letni mężczyzna i jego 25-letnia partnerka. Zawiadomili oni o pobiciu, do którego doszło w nocy z 31 października na 1 listopada br. na ulicy Parkowej w Jaworze. Jak wynikało z ich relacji, zaatakowały ich trzy znane im osoby: dwóch mężczyzn i kobieta”

- przekazuje kom. Ewa Kluczyńska.

Z policyjnych ustaleń wynika, że w momencie ataku jego uczestnicy mieli znajdować się pod wpływem alkoholu.

„Wszyscy uczestnicy zdarzenia mieli znajdować się pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzeni nie zdecydowali się od razu zgłosić sprawy Policji. Obawiali się bowiem o własne bezpieczeństwo. Obrażenia, jakich doznali w wyniku ataku, były poważne”

- uzupełnia oficer prasowy jaworskiej komendy.

Zatrzymanie 24-latka z Jawora. Mężczyzna usłyszał zarzuty pobicia

Gdy tylko śledczy przyjęli oficjalne zawiadomienie, od razu ruszyli na poszukiwania wskazanych napastników. Pierwszą osobą, którą udało się zatrzymać funkcjonariuszom, był 24-letni mieszkaniec Jawora.

„Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty pobicia: jeden dotyczący 49-latka, którego miał zaatakować wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, a drugi dotyczący pobicia 25-letniej kobiety”

- tłumaczy kom. Ewa Kluczyńska.

Zatrzymany 24-latek tylko częściowo przyznał się do winy.

„Podejrzany przyznał się jedynie do pobicia 49-letniego mężczyzny. W swoich wyjaśnieniach przyznał, że doszło do nieporozumienia, jednak podkreślał, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli nietrzeźwi. Zasłaniał się również niepamięcią”

- opisuje rzeczniczka KPP w Jaworze.

Prokurator zdecydował o objęciu młodego mężczyzny policyjnym dozorem, co oznacza konieczność cotygodniowych wizyt w jaworskiej komendzie.

„Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Mężczyzna został zobowiązany do stawiania się raz w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Dodatkowo zabezpieczono od niego 3 tysiące złotych na poczet przyszłej kary”

- wyjaśnia policjantka.

Policyjna akcja na lotnisku we Wrocławiu. Zatrzymano parę wracającą z wakacji

Podczas dalszego śledztwa policjanci kryminalni ustalili, że dwoje pozostałych podejrzanych przebywa poza Polską. Mundurowi namierzyli jednak dokładny termin ich powrotu z urlopu i pojawili się w porcie lotniczym we Wrocławiu.

„Jaworscy kryminalni nie zakończyli jednak swoich działań na zatrzymaniu pierwszego podejrzanego. Policjanci ustalili, że dwie pozostałe osoby podejrzewane o udział w pobiciu – 26-letni mężczyzna i jego 29-letnia partnerka - przebywają zagranicznym wypoczynku. Funkcjonariusze zdobyli informację, że para wróci do kraju samolotem rejsowym, który w piątek, 20 listopada br., miał wylądować na wrocławskim lotnisku”

- relacjonuje kom. Ewa Kluczyńska.

Zaraz po wylądowaniu w stolicy Dolnego Śląska para wpadła w ręce kryminalnych. Oboje zostali przetransportowani z lotniska prosto do komendy w Jaworze na dalsze czynności.

Zarzuty za chuligańskie pobicie w Jaworze. Sprawcom grozi 5 lat więzienia

„26-letni mężczyzna usłyszał dwa zarzuty pobicia - 49-letniego mężczyzny oraz jego 25-letniej partnerki. Z kolei 29-letnia kobieta usłyszała zarzut pobicia 25-latki. Od podejrzanego policjanci zabezpieczyli dodatkowo 6 tysięcy złotych na poczet przyszłej kary”

- wylicza kom. Ewa Kluczyńska.

Sytuację procesową zatrzymanych dodatkowo pogarsza fakt, że śledczy zakwalifikowali ich zachowanie jako czyn o charakterze chuligańskim.

„Wszyscy troje usłyszeli również zarzuty związane z popełnieniem przestępstw w warunkach chuligańskich. Oznacza to, że działali publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego”

- wskazuje oficer prasowy KPP w Jaworze.

Dla całej trójki sprawa może zakończyć się surowym wyrokiem. Zatrzymanym grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.