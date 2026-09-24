Dramatyczna akcja pod Bolesławcem

Do dramatu doszło w miejscowości Kraśnik Dolny w powiecie bolesławieckim. Funkcjonariusze usiłowali schwytać osobę podejrzaną o kradzieże. Nagle doszło do groźnej eskalacji i wywiązała się wymiana ognia, w której ranny został policjant. Natychmiast wezwano na miejsce Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego załoga przetransportowała poszkodowanego do szpitala.

Komenda policji o postrzeleniu. Funkcjonariusze użyli broni

Informacje na temat tych wydarzeń przedstawiła Anna Kublik Rościszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Rzeczniczka potwierdziła, że mundurowy został postrzelony podczas działań operacyjnych, co zmusiło policjantów do użycia broni palnej.

- Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzieże mienia. W trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany. Policjant został przewieziony do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na miejscu prowadzone są teraz czynności z udziałem prokuratora

- wyjaśniła w rozmowie z mediami Anna Kublik Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Zatrzymany po strzelaninie. Prokurator bada sprawę

Według informacji przekazanych przez policję, podejrzany mężczyzna nie ucierpiał w wyniku strzelaniny i został aresztowany. Teren zdarzenia jest aktualnie zabezpieczony. Śledczy, działając pod ścisłym nadzorem prokuratora, gromadzą dowody i zabezpieczają ślady, aby zrekonstruować przebieg tej niebezpiecznej interwencji.