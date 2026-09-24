Alert RCB pod Wrocławiem. Tej wody nie wolno pić nawet po przegotowaniu

Alert RCB dla powiatu oławskiego na Dolnym Śląsku

Mieszkańcy na terenie powiatu oławskiego odebrali alarmujący SMS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne ostrzeżenie dotyczące skażenia lokalnej sieci wodociągowej. Komunikat RCB jasno wzywał odbiorców do zachowania ostrożności w związku z groźną sytuacją.

Oto treść ostrzeżenia rozesłanego przez RCB:

„KOMUNIKAT: Woda z wodociągu Piskorzów w powiecie oławskim nie nadaje się do spożycia i mycia, również po przegotowaniu. Śledź komunikaty Urzędu Miasta”.

Bakterie w wodociągu. Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie

Podstawą do rozesłania alertów była decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie. Wyniki badań próbek pobranych z wodociągu sieciowego Piskorzów z 21 września 2026 roku wskazały na poważne zagrożenie. W pobranej wodzie wykryto obecność niebezpiecznych drobnoustrojów.

- Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej w zakresie parametru bakterie grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml oraz obecność Escherichia coli w liczbie 1 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml

- poinformowali pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie wydał w związku z tą sprawą jasne oświadczenie:

"stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Piskorzów."

Skażenie E. coli. Sanepid przypomina, czego nie robić

Problem okazał się groźny i nie pomaga w tym przypadku poddanie kranówki obróbce termicznej. Inspektorzy sanitarni przypominają o czynnościach, do których skażona woda pod żadnym pozorem nie może być wykorzystywana. Lista obostrzeń jest na tyle długa, że obejmuje większość codziennych zastosowań.

Oto, czego absolutnie nie wolno robić z wodą w obecnym stanie, zgodnie z instrukcjami Sanepidu:

nie nadaje się do spożycia przez ludzi, nawet po przegotowaniu,

nie nadaje się do przygotowywania posiłków i napojów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo,

nie nadaje się do mycia naczyń kuchennych,

nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów oraz płukania jamy ustnej.

Jedynym dozwolonym przeznaczeniem brudnej cieczy pozostają czynności porządkowe, takie jak np. sprzątanie podłóg czy korzystanie z toalety.

Które miejscowości w powiecie oławskim są objęte zakazem picia wody z kranu?

Z brakiem zdatnej do spożycia kranówki musi się zmierzyć przeszło 2,4 tysiąca osób żyjących w jedenastu mniejszych miejscowościach, obsługiwanych przez system wodociągowy w Piskorzowie. Mieszkańcy powinni pilnie przestrzegać wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Do miejscowości, których dotyczy problem z brudną wodą należą:

Piskorzów,

Polwica,

Teodorów,

Wierzbno,

Kuny,

Swojków,

Pełczyce,

Gęsice,

Marszowice,

Janków,

Brzezimierz.

Gdzie zdobyć czystą wodę w powiecie oławskim? Wykaz punktów

W związku z decyzją sanepidu Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie rozpoczął organizowanie dostaw wody zastępczej. Mieszkańcy mogą odbierać zdatną do spożycia wodę w specjalnie uruchomionych w tym celu miejscach.

Oto zestawienie miejsc, gdzie ustawiono beczkowozy (zbiorniki typu mauser) ze zdatną do picia wodą:

Brzezimierz – przy Kościele

Gęsice – przy Świetlicy

Janków – przy Kościele

Kuny – przy Kapliczce

Pełczyce – przy Bloku nr 9

Piskorzów – przy Świetlicy

Polwica – przy Bloku nr 3

Swojków – przy Świetlicy

Teodorów – przy Świetlicy

Wierzbno – przy Przedszkolu, Sali Gimnastycznej, Placu zabaw Nivea

Ograniczenia pozostają w mocy do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie.