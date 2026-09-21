Wroclavia zmienia nazwę! Wrocławskie centrum dołącza do światowej sieci

Dołączenie do rodziny Westfield jest ważnym elementem rozwoju centrum i podkreśla jego pozycję na rynku, tuż przed jubileuszem 10-lecia działalności w 2027 roku. Połączenie uznanej na całym świecie marki Westfield z silną lokalną tożsamością Wroclavii pozwala jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby odwiedzających i partnerów, a także wzmacnia znaczenie centrum jako ważnego miejsca na mapie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Wroclavia jest trzecim obiektem w Polsce działającym pod marką Westfield, obok warszawskich Westfield Arkadia i Westfield Mokotów. Tym samym znajduje się w gronie flagowych obiektów Westfield zlokalizowanych w najważniejszych europejskich miastach, takich jak Londyn, Paryż, Barcelona, Wiedeń i Praga.

Autor: Westfield Wroclavia/ Materiały prasowe

Rebranding jest zwieńczeniem konsekwentnego rozwoju Wroclavii, w tym rekordowych wyników w ciągu w ostatnich lat. W 2025 roku centrum odwiedziło ponad 18 milionów osób, obiekt osiągnął również pełną komercjalizację powierzchni. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) nieustannie wzmacnia ofertę obiektu: przez ostatni rok we Wroclavii pojawiły się nowe marki premium – COS, ARKET i Victoria’s Secret. Wszystkie trzy otworzyły tu swoje pierwsze sklepy na Dolnym Śląsku. W sierpniu centrum odnowiło certyfikat BREEAM In-Use na najwyższym poziomie „Outstanding”, poprawiając wynik uzyskany w 2023 roku. Tym samym Westfield Wroclavia znalazła się w gronie 1% najlepiej ocenianych budynków na świecie, które uzyskały najwyższą ocenę w ramach tej certyfikacji.

Jakub Skwarło, Chief Operating Officer Central Europe:

Wejście Wroclavii do rodziny Westfield to ważny moment dla tego flagowego centrum handlowo-rozrywkowego w regionie. Wrocław stanowi dla URW kluczowy rynek wzrostu – z silną gospodarką i świadomymi konsumentami. Połączenie ugruntowanej pozycji Wroclavii z rozpoznawalną na całym świecie marką Westfield podnosi atrakcyjność tego miejsca oraz tworzy solidny fundament dla dalszego rozwoju w nadchodzących latach.

Autor: Westfield Wroclavia/ Materiały prasowe

Małgorzata Woźniak, General Manager Westfield Wroclavia:

Jestem niezwykle dumna z sukcesu Wroclavii oraz z jej nieustannego rozwoju. Od samego początku naszym celem było tworzenie wyjątkowych doświadczeń dla odwiedzających i ciągłe wzmacnianie atrakcyjności tego miejsca. Wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy tętniącą życiem destynację, która stale wzbogaca swoją ofertę i odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów. Cieszymy się, że zwieńczeniem tej drogi jest dołączenie Wroclavii do globalnej sieci Westfield.

Rebranding nie oznacza odejścia od dotychczasowej tożsamości Wroclavii. Westfield łączy międzynarodowe standardy z lokalnym charakterem miejsc, w których działa – we Wrocławiu oznacza to wzmacnianie tego, co centrum z powodzeniem wypracowało przez ostatnie lata, w tym bliskiej relacji z lokalną społecznością i znajomości jej potrzeb.

Jednocześnie dołączenie do globalnej sieci Westfield otwiera przed odwiedzającymi nowe możliwości i doświadczenia. Mogą oni korzystać m.in. z programu lojalnościowego Westfield Club, autorskich wydarzeń, takich jak Westfield Days i Westfield Reloved Market, oraz atrakcji inspirowanych doświadczeniami innych obiektów Westfield na świecie.

Kulminacją inauguracji marki Westfield we Wrocławiu był wyjątkowy wieczór pełen muzyki, sztuki i widowiskowych atrakcji. Po odsłonięciu nowego logo Westfield Wroclavia dach centrum zamienił się w scenę, na której goście podziwiali spektakularny pokaz akrobatyczny, a następnie bawili się podczas koncertu europejskiej gwiazdy muzyki pop, Alvaro Solera.

Autor: Westfield Wroclavia/ Materiały prasowe

Świętowanie dołączenia Wroclavii do marki Westfield potrwa do 23 września. Na odwiedzających czekają wyjątkowe instalacje immersyjne, łączące sztukę, światło i technologię oraz specjalnie przygotowane miejsca do robienia zdjęć. Wśród nich znalazły się m.in. dynamiczny GlamBot oraz charakterystyczna dla marki Westfield instalacja w kształcie litery „W”.

Więcej informacji na temat programu wydarzeń można znaleźć na stronie Westfield Wroclavia.