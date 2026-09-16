Masz najlepszego chłopaka, brata albo tatę? Napisz mu życzenia i zgarnij 300 zł na zakupy we Wrocławiu

Co napisać na Dzień Chłopaka?

„Wszystkiego najlepszego!”? Oczywiście można. Ale tym razem warto trochę bardziej się postarać. W konkursie Radia ESKA liczy się przede wszystkim pomysł i kreatywność.

Zadanie jest proste – trzeba napisać życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Mogą być zabawne, romantyczne, wzruszające albo zupełnie nieoczywiste. Wszystko zależy od tego, komu chcemy je złożyć.

Może to być wiadomość dla ukochanego, brata, taty, syna, kolegi czy najlepszego przyjaciela. Najważniejsze, żeby nie była banalna i wywołała uśmiech na twarzy adresata.

Życzenia i 300 zł na zakupy

Kreatywność może się opłacić. Zwycięzca konkursu otrzyma kartę podarunkową o wartości 300 zł do Centrum Marino we Wrocławiu.

Nagrodę można później wykorzystać podczas zakupów. A możliwości jest sporo – w Centrum Marino przy ul. Paprotnej 7 działają sklepy i punkty usługowe z ofertą m.in. mody, obuwia, sportu, kosmetyków czy wyposażenia domu. Na miejscu można również coś zjeść i odpocząć.

Karta może więc przydać się zarówno na prezent dla kogoś bliskiego, jak i na spełnienie własnego małego zakupowego marzenia.

Konkurs Radia ESKA. Jak wziąć udział?

Konkurs potrwa od 16 do 29 września. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy przygotować swoje życzenia z okazji Dnia Chłopaka i zgłosić je zgodnie z zasadami konkursu.

Szczegóły oraz formularz konkursowy znajdziecie na stronie wroclawskidzienchlopaka.eska.pl.

Warto się pospieszyć, bo Dzień Chłopaka przypada 30 września. To dobry moment, żeby zastanowić się, czym zaskoczyć bliskiego mężczyznę – a przy okazji samemu powalczyć o 300 zł.

Centrum Marino we Wrocławiu

Centrum Marino znajduje się przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu. Obiekt ma długą historię – powstał w 1993 roku jako hurtownia odzieży, a po kolejnych zmianach i modernizacjach stał się centrum handlowo-usługowym. Po przebudowie został ponownie otwarty w 2008 roku.

Dziś można tam zrobić zarówno codzienne zakupy, jak i poszukać prezentu czy przygotować się do wyjątkowej okazji.

Godziny otwarcia Centrum Marino:

poniedziałek–sobota: 9:00–21:00,

niedziele handlowe: 10:00–20:00.

Jeśli więc masz głowę pełną pomysłów i potrafisz napisać życzenia, których nie powstydziłby się nawet największy romantyk – warto spróbować. Może właśnie Twoje słowa będą warte 300 zł?