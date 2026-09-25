Groźba najsurowszej kary za próbę zabójstwa

Śledczy z bolesławieckiej Prokuratury Rejonowej oficjalnie oskarżyli 33-letniego mężczyznę z Kraśnika Górnego o wczorajszy atak na mundurowego. Zgodnie z przekazanymi przez Ewę Węglarowicz-Makowską, rzeczniczkę jeleniogórskiej Prokuratury Okręgowej informacjami, postępowanie toczy się pod kątem usiłowania zabójstwa, napaści na policjanta i posiadania broni bez zezwolenia. Za te czyny podejrzanemu może grozić nawet dożywotni pobyt za kratami, a minimalna kara to 15 lat więzienia.

- Zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści, na wykonującego czynności służbowe, funkcjonariusza Policji. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, wszczęła śledztwo, przeciwko 33-letniemu mieszkańcowi Kraśnika Górnego. Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa i czynną napaść, na funkcjonariusza Policji, podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, a także o nielegalne posiadanie broni palnej

- informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Mroczna przeszłość sprawcy z Kraśnika Górnego

To nie koniec szokujących informacji w tej sprawie. Wiadomo już, że zatrzymany nie zaprzecza swojej winie i złożył stosowne wyjaśnienia. Oprócz tego prokuratura przekazała niepokojące wieści o jego wcześniejszych wyrokach. Mężczyzna miał już konflikty z niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Co ważne, w przeszłości odpowiadał już za przestępstwa z użyciem nielegalnego uzbrojenia.

- Podejrzany był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie na terenie Niemiec, między innymi w 2024 roku, przez Sąd w Bautzen, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej, części i elementów tej broni oraz amunicji

- podała prokuratura.

Trwa walka o życie 29-letniego policjanta

Pojawiły się też zaktualizowane informacje o poszkodowanym policjancie. Z relacji śledczych wynika, że obrażenia odniesione przez młodego, 29-letniego funkcjonariusza są bardzo rozległe. Postrzał w głowę z pistoletu Browning HP 9mm stanowi dla niego bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.