Modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Wydadzą prawie 25 mln zł

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oficjalnie udostępnił teren budowy wykonawcy, który zajmie się odnowieniem Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Jak przekazał w piątek Piotr Krzaczkowski kierujący placówką, za realizację zadania odpowiada spółka Pre-Fabrykat z Miłkowa. Zakończenie inwestycji na karkonoskim szczycie przewidziano na 2031 rok, a budżet przedsięwzięcia to blisko 25 mln zł. Mimo ogromnego zakresu działań zadeklarowano, że obiekt utrzyma ciągłość pracy.

Odnowienie charakterystycznej bryły, składającej się z trzech połączonych talerzy, wystartuje od segmentu, gdzie w przeszłości znajdował się punkt gastronomiczny.

W najbliższych dniach rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Generalny remont przejdą pomieszczenia, w których działa restauracja - od budowy i wymiany instalacji po remont wnętrz - poinformował Piotr Krzaczkowski.

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Zasadnicze prace obejmą najniższy poziom, w którym do 2015 roku przyjmowano turystów. Plan obejmuje montaż nowej metalowej stolarki okiennej oraz całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Całość zostanie też dopasowana do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szef stacji zaznaczył jednocześnie, że z uwagi na zabytkowy charakter gmachu, wszystkie etapy remontu będą ściśle konsultowane z konserwatorem.

Trudności logistyczne i plany rozwoju na szczycie Śnieżki

Przedsięwzięcie na najwyższej górze w Karkonoszach to olbrzymie wyzwanie operacyjne. Surowy klimat sprawia, że ekipy budowlane będą miały zaledwie kilkanaście tygodni w roku na realizację swoich zadań.

W zimie nie można dojechać na Śnieżkę, właściwie ten dojazd jest niemożliwy przez pół roku - zauważył Krzaczkowski.

W zmodernizowanych wnętrzach ma docelowo zagościć nowa restauracja. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu kanalizacji, który pozwoli na transport nieczystości do oczyszczalni zlokalizowanej w Karpaczu. Dyrektor obiektu potwierdził, że trwają już przygotowania do realizacji tego postulatu.

Prace na Śnieżce a system pomiarowy IMGW

Niezwykle istotna stacja w polskim systemie meteorologicznym nie zawiesi swojej pracy na czas trwających modernizacji. Aby zagwarantować bezbłędne odczyty, na samej górze zorganizowano zastępczy punkt z urządzeniami pomiarowymi.

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Przez rok będziemy porównywać pomiary z przyrządów zainstalowanych na budynku obserwatorium z tymi rejestrowanymi w ogródku meteorologicznym na szczycie poza budynkiem. W przyszłym roku, gdy ruszy remont poszycia dachowego, będziemy mogli się przenieść całkowicie na szczyt, na zewnątrz - wyjaśnił Piotr Krzaczkowski.

Obserwatorium IMGW: symbol Karkonoszy i zabytek

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce działa w strukturach IMGW i jest jednym z kluczowych punktów Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. To unikatowa stacja w skali całego kraju, posiadająca tylko jeden odpowiednik na Kasprowym Wierchu. Obserwacje w tym miejscu trwają bez przerw od przeszło 140 lat. Gromadzone statystyki należą do najbardziej wartościowych w skali europejskiej, wspomagając m.in. analityków klimatu oraz synoptyków.

Współczesna bryła stacji została ukończona w 1974 roku po pięcioletnim procesie inwestycyjnym. Obiekt ma za sobą również dramatyczne wydarzenia z marca 2009 roku. Ekstremalne zjawiska pogodowe doprowadziły wówczas do zawalenia się najwyższej części budynku. Odnowienie i wzmocnienie konstrukcji zajęło potem kolejne dwa lata.