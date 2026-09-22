Zginął uwielbiany ksiądz i egzorcysta. Wierni płaczą: „Zamilkł na wieki”

Parafia św. Barbary w żałobie po stracie proboszcza

Informację o tragedii jako jedna z pierwszych przekazała wałbrzyska parafia św. Barbary. W mediach społecznościowych zamieszczono krótki, wymowny wpis, informujący o nagłej śmierci duchownego.

"Z wielkim żalem informujemy, że dziś w tragicznym wypadku zginął nasz ksiądz proboszcz Wojciech Drab. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie"

- taki wpis pojawił się na profilu parafii.

Społeczność wiernych zaproszono do modlitewnego czuwania w intencji zmarłego. Kolejny komunikat informował o różańcu zaplanowanym na wtorek 22 września o 17:30, po którym, o 18:00, odprawiona zostanie msza święta.

Szczegóły tragicznego wypadku, w którym zginął proboszcz z Wałbrzycha

Do śmiertelnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 września, na drodze wojewódzkiej nr 426 w opolskim. Informacje o przebiegu zdarzenia udostępniła Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich.

- Około godz. 13:50 na drodze wojewódzkiej nr 426, w rejonie zjazdu z ronda przy węźle A4 w Olszowej, doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 54-letni kierujący motocyklem marki BMW, mieszkaniec województwa dolnośląskiego, jechał w kierunku Strzelec Opolskich. Po minięciu ronda, z nieustalonej na tę chwilę przyczyny, stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w znaki drogowe znajdujące się na wybrukowanym fragmencie jezdni

- czytamy w komunikacie policji w Strzelcach Opolskich.

Jak przekazali policjanci, podjęto długotrwałą reanimację. Mimo starań, życia księdza nie zdołano uratować.

Wierni wstrząśnięci śmiercią lubianego kapłana

Tragiczna informacja odbiła się szerokim echem wśród miejscowej społeczności. W sieci zaroiło się od komentarzy, w których wierni wspominają zmarłego kapłana z ogromnym szacunkiem i sympatią.

"Mam nadzieję, że Ks. Wojciech jest już z Bogiem i Jego Synem w raju. Nigdy nie zapomnę Jego proroctwa końca kresu życia na tym świecie: ,,W przedsionku Nieba będzie Bóg Ojciec i Jego Syn Jezus. Bóg zapyta się swego Syna: czy w tej Duszy znajdujesz swoje odbicie? Jeżeli TAK jesteś w Raju" - te słowa zapadły mi bardzo mocno w pamięć"

- napisała jedna z komentujących osób.

Wielu osobom trudno jest zaakceptować to, co się stało.

"Trudno mi w to uwierzyć. Za szybko. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki"

- czytamy w kolejnym wpisie.

Internauci wyrażają wdzięczność za jego duszpasterską pracę, ciepło i pomoc, jaką niósł innym.

"Odszedł wspaniały Kapłan. Smutna wiadomość dla nas, tych co jeszcze są i żyją tu na dole. Smutna, bo tak bardzo lubiliśmy go słuchać. Tak wiele mi przekazał, nauczył. Zamilkł na wieki, ale na pewno nadal będzie działać w naszych sercach"

- podkreśliła kolejna osoba.

"Wspaniały człowiek przyjaciel rodzin, kapłan młodzieży, dzieci, młodzieży pracującej, a przede wszystkim Wspaniały Egzorcysta. Za Twoją obecność, dobroć, Bóg zapłać"

- czytamy w następnym komentarzu.

Ks. Wojciech Drab był egzorcystą Diecezji Świdnickiej od 2015 roku

Święcenia kapłańskie ksiądz kanonik Wojciech Drab przyjął 25 maja 2002 roku. Według doniesień portalu niedziela.pl, duchowny cieszył się uznaniem jako rekolekcjonista i kaznodzieja. Przez kilka lat, od 2018 do 2025 roku, zarządzał parafią w Doboszowicach, a od niedawna przewodził wspólnocie w Wałbrzychu. Od 2015 roku powierzono mu także funkcję egzorcysty w diecezji świdnickiej.

Diecezja Świdnicka opublikowała specjalny komunikat po śmierci duchownego.

"Z wiarą i nadzieją życia wiecznego zawiadamiamy, że w 55. roku życia i 25. roku kapłaństwa odszedł do domu Ojca śp. ks. kan. Wojciech DRAB, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu i egzorcysta. Prosimy o modlitwę... Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie..."

- podano na oficjalnej stronie diecezji.

Szczegóły dotyczące pogrzebu kapłana zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.