Majówka to dla wielu z nas wyczekiwany moment na krótki urlop i ucieczkę od codziennych obowiązków. W 2026 roku kalendarz wyjątkowo sprzyja długiemu wypoczynkowi - 1 maja wypada w piątek, 2 w sobotę, a 3 w niedzielę. To idealna okazja, aby odkryć uroki Dolnego Śląska. Koleje Dolnośląskie przygotowały dla podróżnych prawdziwą gratkę, przedłużając ważność popularnego Dolnośląskiego Biletu Weekendowego. Dzięki temu przez pięć dni będzie można swobodnie podróżować po całym regionie, płacąc zaledwie 59 złotych!

Dłuższa majówka, dłuższy bilet! Koleje Dolnośląskie z wyjątkową ofertą

Każdy kto planuje spędzić majówkę na Dolnym Śląsku, może skorzystać z wyjątkowej oferty. Specjalnie na tę okazję, termin obowiązywania Dolnośląskiego Biletu Weekendowego został wydłużony.

- Wydłużenie terminu obowiązywania oferty Dolnośląski Bilet Weekendowy: w dniach: od 30.04.2026 r. (czwartek), godz. 18:00 do 04.05.2026 r. (poniedziałek), godz. 6:00

- informują Koleje Dolnośląskie.

Oznacza to, że z biletu będzie można korzystać aż przez pięć dni. To idealna szansa, by bez pośpiechu zwiedzić liczne atrakcje regionu, od górskich szlaków po zabytkowe miasta.

Jak działa Dolnośląski Bilet Weekendowy?

Dolnośląski Bilet Weekendowy to prawdziwy hit wśród miłośników podróży. Jego zasady są proste i przejrzyste:

"Dolnośląski Bilet Weekendowy jest ważny od godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio następujące po sobie dni wolne od pracy, do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach jego ważności. Jest imienny - podczas kontroli należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, można też posłużyć się aplikacją mObywatel."

- czytamy na stronie kolei Dolnośląskich.

Za jedyne 59 złotych można zyskać możliwość nielimitowanych przejazdów pociągami osobowymi Kolei Dolnośląskimi oraz pociągami Polregio. Oferta obejmuje nie tylko wszystkie linie kolejowe w województwie dolnośląskim, ale także wybrane odcinki poza jego granicami, co otwiera jeszcze więcej możliwości eksploracji.

Gdzie dokładnie możesz podróżować z Dolnośląskim Biletem Weekendowym?

Z tym wyjątkowym biletem można dotrzeć do wielu zakątków regionu, a nawet poza jego granice!. Oprócz wszystkich linii w województwie dolnośląskim, bilet jest ważny na odcinkach takich jak:

Studzianka – Leszno Górne – Żagań – Żary – Zasieki – Zasieki Granica Państwa

Okrąglica – Iłowa Żagańska – Jankowa Żagańska – Żagań albo Żary

Czerna – Nowa Sól – Zielona Góra Główna

Korzeńsko – Rawicz – Bojanowo – Zaborowice – Borszyn Wielki

Cieszków – Zduny – Krotoszyn

Bierutów – Wilków Namysłowski – Namysłów

Oława – Lipki – Brzeg

Jak informują KD, Dolnośląski Bilet Weekendowy jest honorowany również u zagranicznych przewoźników na wybranych trasach, co pozwala na krótkie wypady poza Polskę:

České dráhy (ČD) na odcinku Szklarska Poręba Górna – Harrachov

Deutsche Bahn (DB) na odcinku Zasieki – Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca)

Die Länderbahn (DLB) na odcinku Zgorzelec – Görlitz

GW Train Regio (GWTR) na odcinkach Sędzisław – Lubawka – Královec i Mieroszów – Meziměstí

Koleje Wielkopolskie (KW) na odcinku Rawicz – Bojanowo

Leo Express Tenders (LET) na odcinku Międzylesie – Lichkov

Zakup biletu jest niezwykle prosty i wygodny. Możesz go nabyć zarówno online, jak i stacjonarnie.

- Na stronie www.kolejedolnoslaskie.pl wpisz stację początkową i końcową jednej z tras, które będziesz chciał przebyć w ramach DBW. Zaznacz odpowiednią datę – pamiętaj, że DBW obowiązuje od godziny 18.00 dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio następujące po sobie dni wolne od pracy, do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych (zazwyczaj od godz. 18 w piątek do godz. 6.00 w poniedziałek) Z listy dostępnych ofert wybierz: Dolnośląski Bilet Weekendowy Podaj swoje dane i adres e-mail. Wybierz metodę płatności i sfinalizuj zakup

- informują Koleje Dolnośląskie.

Do biletu można dokupić:

Bilet na przewóz psa: jednorazowy za 5,50 zł (dostępny stacjonarnie i online)

Bilet na relacyjny przewóz roweru: jednorazowy za 8,50 zł (dostępny w BOK KD, kasach KD i POLREGIO, pociągu/autobusie KD)

Bilet na przewóz roweru (wielokrotny): za 20,00 zł, umożliwiający wielokrotny przewóz roweru przez cały okres ważności Dolnośląskiego Biletu Weekendowego (dostępny stacjonarnie i online).

Dokąd warto pojechać na Dolnym Śląsku?

Z Dolnośląskim Biletem Weekendowym otwierają się przed Tobą niezliczone możliwości! Pociągiem dotrzesz do wielu popularnych miejscowości i atrakcji, takich jak: