11-latka wypadła z trzeciego piętra. Życia dziecka nie udało się uratować

Siódmego czerwca około godziny szóstej rano w Twardogórze doszło do tragedii, w wyniku której jedenastoletnia dziewczynka wypadła z trzeciego piętra bloku.

Dziecko zmarło w placówce medycznej, choć bezpośrednio po upadku zachowywało pełną świadomość i można było nawiązać z nim kontakt.

Prokuratura i policja badają szczegóły tej sprawy, jednak wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Poszkodowana zmagała się z przewlekłą chorobą i przebywała pod nadzorem babci.

Tragedia w Twardogórze. 11-latka wypadła z okna na trzecim piętrze

Dramatyczne sceny rozegrały się 7 czerwca około godziny 6 rano w miejscowości Twardogóra. Jak przekazał portal MojaOlesnica.pl, na miejsce natychmiast skierowano służby, po tym jak wpłynęło zgłoszenie o dramatycznym upadku dziecka z wysokości. Okoliczni mieszkańcy relacjonowali, że ze snu wyrwały ich bardzo niepokojące dźwięki. Ostatecznie to jedna z sąsiadek natknęła się na poszkodowaną małoletnią, która leżała na trawniku tuż pod blokiem.

– Sąsiadkę nad ranem obudziły niepokojące odgłosy. Na terenie zielonym leżała dziewczynka, która prawdopodobnie wypadła z trzeciego piętra. Miała zadrapania i obrażenia kończyn dolnych. Była przytomna i kontaktowa. Karetka pogotowia ratunkowego przetransportowała ją do szpitala – cytowała MojaOlesnica.pl słowa mł. asp. Karoliny Walczak, oficer prasowej Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Dobre rokowania z pierwszych chwil po wypadku niestety okazały się złudne. Choć dziewczynka początkowo mogła rozmawiać z ratownikami, jej stan szybko się pogorszył. Lekarzom ostatecznie nie udało się jej uratować i 11-latka zmarła w placówce medycznej.

Prokuratura bada okoliczności śmierci 11-latki

Z oficjalnych ustaleń wynika, że dziewczynka borykała się z przewlekłymi schorzeniami, co mogło znacząco wpłynąć na jej stan zdrowia. W chwili tego dramatycznego zdarzenia pieczę nad dzieckiem sprawowała babcia. Wszystkie te informacje są teraz skrupulatnie analizowane przez prokuraturę w ramach toczącego się śledztwa. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza, upadek dziecka z okna na trzecim piętrze był nieszczęśliwym wypadkiem.

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