Majówka to dla wielu czas walki o wolne miejsce parkingowe i tłumy na popularnych szlakach. Jeśli jednak w 2026 roku chcecie tego uniknąć, skierujcie swój wzrok na gminę Bystrzyca Kłodzka. To tutaj, u stóp Śnieżnika, leży miejscowość, która zachwyca architekturą niespotykaną nigdzie indziej w Polsce. Międzygórze to nie jest zwykła wieś - to klimatyczny kurort, który przenosi prosto w Alpy.

Międzygórze, czyli dolnośląski Tyrol

Międzygórze to niezwykła wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, która na każdym kroku zaskakuje swoją architekturą. Spacerując jej uliczkami, można odnieść wrażenie, że przenieśliśmy się do Austrii lub Szwajcarii. Wszystko za sprawą zabytkowych, drewnianych willi i pensjonatów w stylu tyrolskim, z charakterystycznymi krużgankami, rzeźbionymi balustradami i zdobieniami. Ta unikalna zabudowa to nie przypadek.

- Międzygórze, choć ma w gminie Bystrzyca Kłodzka status wsi, jest miejscowością zdecydowanie turystyczną. Leży na wysokości od 570 do 750 m n.p.m. i ma układ przestrzenny, który jest interesującą mieszanką cech XIX - wiecznego kurortu i „wsi” z sudecką architekturą regionalną. Ulica Sanatoryjna, chluba Międzygórza kiedyś i teraz też. Zabudowa uzdrowiskowa i pensjonatowa ciągnie się po lewej stronie wąskiej doliny Bogoryi. Budynki drewniane wznoszono tu od połowy XIX w. w stylu szwajcarskim i tyrolskim (te z galeriami), z wyraźnymi elementami architektury skandynawskiej. W domach wznoszonych po 1875 r. pojawia się neorenesans i neobarok, potem secesja, a w okresie międzywojennym mocno uproszczone neostyle. W efekcie oglądamy bogato zdobioną wielostylową różnorodność

- informuje portal Dolny Śląsk Travel.

Koncepcję przekształcenia osady drwali w klimatyczny kurort zawdzięczamy księżnej Mariannie Orańskiej. To ona spopularyzowała to miejsce, dzięki czemu zaczęła tu przyjeżdżać arystokracja z całej Europy.

Atrakcje Międzygórza. To musisz zobaczyć!

Urokliwe wille to dopiero początek. Międzygórze otoczone jest zalesionymi wzgórzami i oferuje atrakcje, które zachwycą każdego. Jedną z największych jest bez wątpienia Wodospad Wilczki. To drugi co do wysokości wodospad w polskich Sudetach, który robi piorunujące wrażenie.

- Tyrolska wioska w Polsce? Taką wizję miała królewna Marianna Orańska, słynna Pani z pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Dawną osadę drwali zmieniła w stylu "szwajcarskim". Odtąd kurowała się tu arystokracja, m.in. w drewnianym kolosie, który zachwyca do dziś! A w cieniu drzew z wysokości 22 metrów spada z impetem Wodospad Wilczki, jeden z najpiękniejszych w Polsce! Na pewno chwyci Cię za serce urok Międzygórza pod Śnieżnikiem!

- zachwycają się autorzy bloga polskieszlaki.pl

Wokół wodospadu wytyczono ścieżki, mostki i punkty widokowe, które pozwalają podziwiać go z różnych perspektyw.

Na szczyt bez tłumów. Kierunek: Śnieżnik!

Masz dość jarmarcznego klimatu na szlakach w Karkonoszach? Z Międzygórza prowadzi malowniczy szlak na Śnieżnik, czyli najwyższy szczyt w polskiej części Sudetów Wschodnich. Trasa o długości około 6,5 km zajmuje mniej więcej 2,5 godziny, a po drodze mija się klimatyczne schronisko PTTK. Nagrodą za wysiłek są nie tylko spektakularne widoki, ale też możliwość wejścia na nowoczesną, 34-metrową wieżę widokową na szczycie.

Międzygórze na wielkim ekranie i nie tylko

Miejscowość ma też swoje filmowe historie. W pensjonacie Alpejski Dwór, malowniczo położonym nad potokiem, kręcono sceny do takich produkcji jak serial „WOW”, „Boża Podszewka”, a także filmów „Pokot” Agnieszki Holland, „Czterej pancerni i pies” czy „Biały smok”. Innym wartym uwagi budynkiem jest Gigant przy ul. Sanatoryjnej 5 - to największy drewniany obiekt sanatoryjny w tej części Sudetów, który robi ogromne wrażenie.

Dlaczego Międzygórze to idealny wybór na majówkę?

jak z bajki: Drewniane, alpejskie wille z rzeźbionymi balkonami tworzą klimat, którego nie znajdziesz nigdzie indziej w Polsce. To idealne tło do zdjęć na Instagram i rolek na TikToka. Wodospad Wilczki : Spektakularny i łatwo dostępny, wygląda jak gotowy plan filmowy.

: Spektakularny i łatwo dostępny, wygląda jak gotowy plan filmowy. Alternatywa dla Śnieżki : Zamiast stać w kolejce na Śnieżkę, możesz zdobyć Śnieżnik. To ambitna wędrówka, ale bez tłumów i komercji znanej z Karkonoszy.

: Zamiast stać w kolejce na Śnieżkę, możesz zdobyć Śnieżnik. To ambitna wędrówka, ale bez tłumów i komercji znanej z Karkonoszy. Spokój i natura: To idealne miejsce, by uciec od zgiełku, pospacerować po górskich szlakach lub pojeździć na rowerze.