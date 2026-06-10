Sukces 12. Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. Sportowe emocje i muzyczne show na Tarczyński Arena

Wielki start na muzycznej scenie

Zanim zawodnicy ruszyli do sportowej rywalizacji, trybuny stadionu Tarczyński Arena Wrocław zatrzęsły się w rytm największych polskich przebojów. Od godziny 17:30 bramy obiektu otworzyły się dla mieszkańców, turystów i kibiców, którzy tłumnie zgromadzili się na darmowych koncertach. Na scenie zaprezentowała się plejada gwiazd: zespół BLVM, Ladies of Power, DJ Otek, Sara James oraz ikona polskiego rocka – Agnieszka Chylińska. Po zakończeniu muzycznego show, uwaga wszystkich przeniosła się na linię startu zlokalizowaną przy Alei Śląska 1.

Imponująca frekwencja i nocna trasa

O godzinie 22:00 potężna fala biegaczy wyruszyła na trasę prowadzącą przez najpiękniejsze zakątki Wrocławia. Wrocław po raz kolejny udowodnił, że kocha sport – na starcie jednej z największych nocnych imprez biegowych w Europie stanęło aż 21 970 zawodników! Do mety, zlokalizowanej bezpośrednio na płycie głównej stadionu Tarczyński Arena, dotarło 21 807 uczestników, co stanowi niesamowity wyczyn i potwierdza perfekcyjne przygotowanie biegaczy.

Niezwykłą atmosferę wydarzenia współtworzyli mieszkańcy i kibice. Do dyspozycji dopingujących przygotowano aż 18 punktów kibica rozmieszczonych w całym mieście. Na trasie czas umilali DJ-e, a wyjątkową oprawę dopełniały specjalne iluminacje świetlne. Dodatkowym udogodnieniem dla uczestników i kibiców był przygotowany przez miasto bezpłatny i ekologiczny transport zbiorowy (MPK oraz Koleje Dolnośląskie).

Wyniki sportowej rywalizacji

Na podium tegorocznej edycji dominowali reprezentanci Kenii, jednak świetne, trzecie lokaty wywalczyli reprezentanci Polski.

Mężczyźni:

Kaptila Kennedy Kimutai (Kenia) – 01:03:06

Njoroge Derrick Chege (Kenia) – 01:03:58

Hadas Krzysztof (Polska) – 01:05:48

Kobiety:

Jebet Benedek Valentine (Kenia) – 01:08:07

Sang Chelangat (Kenia) – 01:09:10

Paszkiewicz Izabela (Polska) – 01:10:14

Podziękowania i do zobaczenia za rok!

Organizatorzy kierują gorące słowa podziękowania do wszystkich biegaczy za stworzenie niezapomnianego święta sportu, a kibicom za nieziemski doping na każdym kilometrze trasy. Ogromne brawa i podziękowania należą się również wolontariuszom, służbom miejskim oraz partnerom wydarzenia, bez których zaangażowania organizacja tak gigantycznego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Wrocław udowodnił swoją sportową siłę i już teraz zaprasza na kolejną edycję nocnego biegania za rok!

Pełne i oficjalne wyniki tegorocznego biegu można znaleźć tutaj: 12. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton.