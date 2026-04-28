Po chłodniejszym wstępie do tegorocznej wiosny, długi weekend majowy zagwarantuje w Polsce prawdziwie letnie temperatury. Synoptycy zapowiadają gwałtowny skok na termometrach, który przyniesie bardzo odczuwalne ciepło w wielu zakątkach kraju. Warto zatem zaplanować aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ nadchodzące dni będą wyjątkowo słoneczne i sprzyjające wypoczynkowi.

Początek majówki z wysokimi temperaturami

Z najnowszych analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że wyraźna zmiana aury nadejdzie już w środę 1 maja. To właśnie na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach Polski słupki rtęci poszybują do przyjemnych 22 stopni Celsjusza. Ten wzrost to jednak zaledwie wstęp do fali gorąca, która rozkręci się w kolejnych dobach długiego weekendu.

Upały na majówkę. Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska na czele

Szczyt temperaturowy przewidywany jest na kolejne dni. W okolicach 2 i 3 maja mieszkańcy południowego zachodu, szczególnie województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego, mogą spodziewać się nawet 28 stopni Celsjusza. Gorąca aura dotrze także na zachód województwa zachodniopomorskiego, gdzie prognozy wskazują około 26 stopni Celsjusza. Pozostała część Polski odnotuje w tym czasie wartości zbliżone do 20 stopni.

W niedzielę 3 maja mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na co najmniej 25 stopni Celsjusza. Wyjątkowo ciepła pogoda utrzyma się również po zakończeniu weekendu majowego, a prym wciąż będzie wiódł południowy zachód kraju z temperaturami rzędu 26-27 stopni Celsjusza. Ochłodzenia w całym kraju należy spodziewać się dopiero w czwartek 7 maja.

Polscy Łowcy Burz analizują modele. Koniec arktycznego chłodu

Początkowo prognozy na pierwsze dni maja nie napawały optymizmem, jednak najnowsze dane przyniosły radykalną zmianę scenariusza. Zauważyli to również eksperci z profilu Polscy Łowcy Burz, którzy podkreślają, że nadciąga zupełnie nowa cyrkulacja powietrza.

- Obecnie trwa spore ochłodzenie. Do Polski napływa masa powietrza arktycznego morskiego, co przekłada się na wyraźny chłód. W ostatnich dniach było także dość wietrzenie, a miejscami troszkę popadało i nawet zagrzmiało. Ale co dalej, co z tą pogodą w majówkę? Do niedawna modele sugerowały raczej nieprzyjemną, niezbyt grillową pogodę, ale od jakiegoś czasu się to zmieniło. Od kilku aktualizacji (tzw. uruchomień modelu) wskazują, że majówka upłynie z dość ciepłą aurą. ECMWF wskazuje, że możliwe jest nawet 23-27*C.

- czytamy na profilu Polscy Łowcy Burz.

Zagrożenie burzowe na koniec weekendu. Komunikat IMGW

Zakończenie długiego weekendu, czyli 3 i 4 maja, przyniesie nie tylko wysoką temperaturę, ale także niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Synoptycy przewidują zwiększone zachmurzenie i możliwe gwałtowne wyładowania w dużej części kraju.

"Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie małe. Na północy, zachodzie i w centrum, miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze (...)"

- zapowiada IMGW.