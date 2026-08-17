Akcja ratunkowa WOPR na Wyspie Słodowej

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się w poniedziałkowy poranek w samym centrum Wrocławia. Krótko przed godziną 8:00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął niepokojący sygnał. Dotyczyło wołania o pomoc z rejonu ulicy Drobnera nad Odrą. Na miejsce skierowano ratowników WOPR. Gdy dotarli do schodów na Wyspie Słodowej, odkryli tam sześcioosobową grupę młodych osób w wieku od 18 do 20 lat.

- O godzinie 7:49 Ratownicy WOPR otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu dotyczące osoby wołającej o pomoc nad Odrą w rejonie ul. Drobnera w centrum Wrocławia. Zgłaszający, zaniepokojony sytuacją, wezwał służby. Po przybyciu na miejsce na schodach na Wyspie Słodowej, ratownicy zastali sześć młodych osób. Wszystkie w wieku 18-20 lat, były mokre i znajdowały się pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi. Pomocy KPP udzielił ratownik WOPR. Na miejsce dopłynął również patrol Policji Wodnej oraz przybył patrol Policji z Ołbina. Wszystkie osoby zostały wylegitymowane. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja - przekazało w oficjalnym komunikacie Dolnośląskie WOPR.

Ostrzeżenie WOPR: kategoryczny zakaz kąpieli na Wyspie Słodowej

Ratownicy po raz kolejny biją na alarm i ostrzegają przed skrajną nieodpowiedzialnością. Łączenie alkoholu z kąpielą w rzece to prosta droga do tragedii. Ratownicy zwracają uwagę, że rejon, w którym młodzież urządziła sobie poranną kąpiel, jest strefą surowo wzbronioną. Zgodnie z komunikatem WOPR, w tamtym miejscu obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody, co jest wyraźnie zaznaczone odpowiednimi znakami zakazu. Wszelkie próby ignorowania tych ostrzeżeń, zwłaszcza w stanie upojenia alkoholowego, niosą ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo.

Kolejna interwencja nad Bystrzycą tego samego ranka

Poniedziałkowy ranek obfitował w niebezpieczne sytuacje we Wrocławiu. Przed godziną 11:00 wpłynęło kolejne zgłoszenie do służb ratunkowych. Z informacji przekazanych na numer alarmowy WOPR wynikało, że inna osoba wpadła do rzeki Bystrzyca. Natychmiast skierowano tam dwa zespoły ratunkowe. Poszkodowanym zajął się Zespół Ratownictwa Medycznego.