Dramatyczne wołanie o pomoc z Wyspy Słodowej. Sześć młodych osób weszło do rzeki

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-17 12:02

Wrocławskie służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości po zgłoszeniu o dramatycznym wołaniu o pomoc nad rzeką. Na Wyspie Słodowej okazało się, że sześcioosobowa grupa młodych ludzi weszła do wody po pijanemu.

Akcja ratunkowa WOPR na Wyspie Słodowej

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się w poniedziałkowy poranek w samym centrum Wrocławia. Krótko przed godziną 8:00 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął niepokojący sygnał. Dotyczyło wołania o pomoc z rejonu ulicy Drobnera nad Odrą. Na miejsce skierowano ratowników WOPR. Gdy dotarli do schodów na Wyspie Słodowej, odkryli tam sześcioosobową grupę młodych osób w wieku od 18 do 20 lat

- O godzinie 7:49 Ratownicy WOPR otrzymali zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu dotyczące osoby wołającej o pomoc nad Odrą w rejonie ul. Drobnera w centrum Wrocławia. Zgłaszający, zaniepokojony sytuacją, wezwał służby. Po przybyciu na miejsce na schodach na Wyspie Słodowej, ratownicy zastali sześć młodych osób. Wszystkie w wieku 18-20 lat, były mokre i znajdowały się pod wpływem alkoholu. Jedna z kobiet doznała urazu nogi. Pomocy KPP udzielił ratownik WOPR. Na miejsce dopłynął również patrol Policji Wodnej oraz przybył patrol Policji z Ołbina. Wszystkie osoby zostały wylegitymowane. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja - przekazało w oficjalnym komunikacie Dolnośląskie WOPR. 

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Ostrzeżenie WOPR: kategoryczny zakaz kąpieli na Wyspie Słodowej

Ratownicy po raz kolejny biją na alarm i ostrzegają przed skrajną nieodpowiedzialnością. Łączenie alkoholu z kąpielą w rzece to prosta droga do tragedii. Ratownicy zwracają uwagę, że rejon, w którym młodzież urządziła sobie poranną kąpiel, jest strefą surowo wzbronioną. Zgodnie z komunikatem WOPR, w tamtym miejscu obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody, co jest wyraźnie zaznaczone odpowiednimi znakami zakazu. Wszelkie próby ignorowania tych ostrzeżeń, zwłaszcza w stanie upojenia alkoholowego, niosą ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo.

Kolejna interwencja nad Bystrzycą tego samego ranka

Poniedziałkowy ranek obfitował w niebezpieczne sytuacje we Wrocławiu. Przed godziną 11:00 wpłynęło kolejne zgłoszenie do służb ratunkowych. Z informacji przekazanych na numer alarmowy WOPR wynikało, że inna osoba wpadła do rzeki Bystrzyca. Natychmiast skierowano tam dwa zespoły ratunkowe. Poszkodowanym zajął się Zespół Ratownictwa Medycznego.

Alarm nad Odrą we Wrocławiu. Dramatyczne wołanie o pomoc z Wyspy Słodowej
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