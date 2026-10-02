Minuta ciszy i sygnały dźwiękowe. Hołd policjantów w całej Polsce

Zgodnie z poleceniem Komendy Głównej Policji, w samo południe 2 października funkcjonariusze wyrazili szacunek dla tragicznie zmarłego kolegi. W całej Polsce zatrzymały się policyjne samochody, a mundurowi włączyli sygnały uprzywilejowania.

Funkcjonariusze wysiedli z aut, aby przez minutę w ciszy uczcić pamięć zastrzelonego policjanta z Bolesławca. Poruszające filmy pokazujące tę wyjątkową chwilę szybko obiegły media społecznościowe.

Wrocławskie ulice także na moment zamarły, co uwieczniono na nagraniach zamieszczanych w internecie.

Solidarność z sierż. szt. Natanem Sieroniem. Pozostał wierny rocie

Dzisiejsze gesty pamięci dedykowano 29-letniemu Natanowi Sieroniowi z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusz doznał śmiertelnych obrażeń z rąk napastnika 24 września, w trakcie interwencji podjętej w miejscowości Kraśnik Górny. Zmarł z powodu rany postrzałowej następnego dnia, pomimo walki medyków o jego życie.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zaznaczyli w specjalnym oświadczeniu, że młody policjant wypełnił słowa roty ślubowania do samego końca.

- Swoją postawą potwierdzał znaczenie słów, które wypowiedział, rozpoczynając służbę: „nawet z narażeniem życia”. Pozostał im wierny do końca

- podano w komunikacie KGP.

Pogrzeb zastrzelonego policjanta. Pośmiertne odznaczenie i awans

Punktualnie o godzinie 12:00 zainaugurowano uroczystości pogrzebowe zastrzelonego funkcjonariusza, o czym powiadomiła Komenda Główna Policji.

- W ostatniej drodze naszemu Koledze towarzyszą Rodzina, Najbliżsi, a także Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń wraz z kadrą polskiej Policji oraz przedstawiciele administracji rządowej i władz lokalnych, służb mundurowych, policjantki i policjanci z całego kraju. Ceremonia rozpoczęła się od odczytania postanowień o pośmiertnych honorach. Prezydent RP mianował Natana Sieronia na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”

- dowiadujemy się z oświadczenia policji.

Natan Sieroń był oddany służbie w Bolesławcu

Podkomisarz z pionu kryminalnego bolesławieckiej komendy pracował w jej szeregach przez niecałe dwa lata. Mundurowi podkreślają, że wykonywał powierzone zadania z najwyższym poświęceniem. W ocenie przełożonych nie był to dla niego tylko zawód.

- Była przede wszystkim zobowiązaniem i odpowiedzialnością wobec drugiego człowieka

- podkreśla Komenda Główna Policji w oświadczeniu.

Funkcjonariusz zmarł wypełniając tekst roty policyjnej, w której ślubował „chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Piątek stał się dla policyjnego środowiska momentem żałoby po koledze, który oddał życie na służbie, dowodząc prawdziwości słów wypowiadanej niegdyś przysięgi.