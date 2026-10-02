"Spoczywaj w pokoju, Bracie". Policjanci pożegnali zamordowanego kolegę. Ten widok rozrywa serce

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-02 13:03

Punktualnie o 12:00 w całym kraju włączono sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozach. Policjanci oddali hołd tragicznie zmarłemu koledze, sierż. szt. Natanowi Sieroniowi, z bolesławieckiej komendy. Do sieci trafiają nagrania z wielu polskich miast.

Minuta ciszy i sygnały dźwiękowe. Hołd policjantów w całej Polsce

Zgodnie z poleceniem Komendy Głównej Policji, w samo południe 2 października funkcjonariusze wyrazili szacunek dla tragicznie zmarłego kolegi. W całej Polsce zatrzymały się policyjne samochody, a mundurowi włączyli sygnały uprzywilejowania.

Funkcjonariusze wysiedli z aut, aby przez minutę w ciszy uczcić pamięć zastrzelonego policjanta z Bolesławca. Poruszające filmy pokazujące tę wyjątkową chwilę szybko obiegły media społecznościowe.

Wrocławskie ulice także na moment zamarły, co uwieczniono na nagraniach zamieszczanych w internecie.

Solidarność z sierż. szt. Natanem Sieroniem. Pozostał wierny rocie

Dzisiejsze gesty pamięci dedykowano 29-letniemu Natanowi Sieroniowi z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusz doznał śmiertelnych obrażeń z rąk napastnika 24 września, w trakcie interwencji podjętej w miejscowości Kraśnik Górny. Zmarł z powodu rany postrzałowej następnego dnia, pomimo walki medyków o jego życie.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zaznaczyli w specjalnym oświadczeniu, że młody policjant wypełnił słowa roty ślubowania do samego końca.

- Swoją postawą potwierdzał znaczenie słów, które wypowiedział, rozpoczynając służbę: „nawet z narażeniem życia”. Pozostał im wierny do końca

- podano w komunikacie KGP.

Pogrzeb zastrzelonego policjanta. Pośmiertne odznaczenie i awans

Punktualnie o godzinie 12:00 zainaugurowano uroczystości pogrzebowe zastrzelonego funkcjonariusza, o czym powiadomiła Komenda Główna Policji.

- W ostatniej drodze naszemu Koledze towarzyszą Rodzina, Najbliżsi, a także Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń wraz z kadrą polskiej Policji oraz przedstawiciele administracji rządowej i władz lokalnych, służb mundurowych, policjantki i policjanci z całego kraju. Ceremonia rozpoczęła się od odczytania postanowień o pośmiertnych honorach. Prezydent RP mianował Natana Sieronia na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”

- dowiadujemy się z oświadczenia policji.

Natan Sieroń był oddany służbie w Bolesławcu

Podkomisarz z pionu kryminalnego bolesławieckiej komendy pracował w jej szeregach przez niecałe dwa lata. Mundurowi podkreślają, że wykonywał powierzone zadania z najwyższym poświęceniem. W ocenie przełożonych nie był to dla niego tylko zawód.

- Była przede wszystkim zobowiązaniem i odpowiedzialnością wobec drugiego człowieka

- podkreśla Komenda Główna Policji w oświadczeniu.

Funkcjonariusz zmarł wypełniając tekst roty policyjnej, w której ślubował „chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Piątek stał się dla policyjnego środowiska momentem żałoby po koledze, który oddał życie na służbie, dowodząc prawdziwości słów wypowiadanej niegdyś przysięgi.

Policjanci salutujący przed komendą. Obok na miniaturze Natan Sieroń. O pożegnaniu policjanta czytaj w Eska Wrocław.
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