Japonia, cosplay i… powrót do czasów Atari. We Wrocławiu szykuje się niezwykły weekend

Japonia w samym sercu Wrocławia. Co czeka na uczestników?

Targ Japoński Niucon odbędzie się pod hasłem „Azja na wyciągnięcie dłoni”. Organizatorzy zapowiadają ponad 100 godzin programu, dzięki czemu przez cały weekend będzie można wybierać spośród licznych atrakcji związanych z kulturą Japonii i jej popkulturą.

Tegoroczna edycja ma połączyć dwa pozornie różne światy. Z jednej strony będzie tradycyjna Japonia, z drugiej - manga, cosplay, Nintendo i współczesna kultura popularna.

Hasło wydarzenia dobrze oddaje tę koncepcję: „Kiedy tradycja napotyka popkulturę”.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Go, hanafuda, mahjong i… samuraje

Jednym z najciekawszych punktów programu będzie Wioska Japońska. Tym razem organizatorzy mocno stawiają na tradycyjne gry i formy rozrywki.

Uczestnicy będą mogli poznać m.in. go, hanafudę oraz mahjonga. To okazja, żeby nie tylko oglądać japońską kulturę, ale również samemu spróbować swoich sił w tradycyjnych grach.

Na miejscu pojawi się także wystawa samurajska, która przeniesie uczestników do zupełnie innej epoki japońskiej historii.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Manga, cosplay i ponad 90 stoisk

Fani współczesnej japońskiej popkultury również znajdą coś dla siebie. Na wydarzeniu pojawi się ponad 60 stoisk artystycznych, na których będzie można znaleźć prace inspirowane m.in. mangą i Japonią.

Wśród zaproszonych artystów są Makowearty, Fukari i Dranka.

Nie zabraknie również konkursu cosplay w nowej odsłonie i innej większej lokalizacji oraz występu idolek. Jedną z atrakcji będzie także Nintendo, więc miłośnicy gier dostaną kolejny powód, żeby odwiedzić wydarzenie.

Pisarze i twórcy na miejscu

Targ Japoński Niucon to nie tylko stoiska i atrakcje. W programie znalazły się również spotkania z twórcami.

Gośćmi wydarzenia będą Kasia i Wojtek Grabowscy. Uczestnicy będą mogli spotkać się z pisarzami i poznać ich twórczość.

Łącznie program obejmie ponad 100 godzin wydarzeń, więc jeden dzień może nie wystarczyć, żeby zobaczyć wszystko.

Jeśli kochasz japońskie jedzenie, lepiej przyjdź głodny

Japońska podróż nie może obyć się bez jedzenia. Na zewnątrz powstanie rozbudowana strefa gastronomiczna, w której znajdą się popularne japońskie przysmaki.

W menu pojawią się m.in. takoyaki, gyoza, taiyaki oraz fluffy Japanese pancakes.

Krótko mówiąc: będzie można nie tylko zobaczyć Japonię, ale również jej spróbować.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

W drugiej hali… wehikuł czasu

I tutaj zaczyna się druga część tej historii.

W drugiej hali odbędzie się Games & Vintage Days Wrocław. To propozycja dla wszystkich, którzy pamiętają czasy, gdy komputer nie mieścił się w kieszeni, a granie wymagało podłączenia sprzętu do telewizora.

Na miejscu pojawią się setki egzemplarzy starego sprzętu, a uczestnicy będą mogli wrócić do klasycznych gier na Atari czy Commodore.

Będą również stare magazyny, w tym kultowe CD-Action.

To ma być prawdziwy powrót do dzieciństwa - szczególnie dla tych, którzy pamiętają pierwsze komputery, konsole i godziny spędzone przed ekranem.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Twórca Deluxe Ski Jump przyjeżdża do Wrocławia

Jednym z gości Games & Vintage Days Wrocław będzie Jussi Koskela, twórca kultowej gry Deluxe Ski Jump.

Dla wielu osób już sama nazwa wystarczy, żeby przenieść się kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wstecz. Prosta grafika, skocznia narciarska i charakterystyczna rozgrywka sprawiły, że Deluxe Ski Jump stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier ery komputerów domowych.

Spotkanie z jej twórcą będzie jednym z mocniejszych punktów retro części wydarzenia.

Jeden weekend, dwa światy

Targ Japoński Niucon i Games & Vintage Days Wrocław tworzą razem nietypowe połączenie.

W jednej części można poznać tradycyjną Japonię, zagrać w hanafudę, zobaczyć wystawę samurajską, kupić artystyczne rękodzieło, zjeść takoyaki i obejrzeć cosplay.

Kilka kroków dalej czekają Atari, Commodore, stare magazyny i wspomnienia z czasów, gdy Deluxe Ski Jump potrafił zająć całe popołudnie.

A wszystko to podczas jednego weekendu w Czasoprzestrzeni na terenie Zajezdni Dąbie we Wrocławiu.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Tylko 20 zł za bilet z możliwością wielokrotnego wejścia

Jest jeszcze jeden szczegół, który może zainteresować osoby planujące wizytę.

Bilet wielokrotnego wejścia i wyjścia kosztuje tylko 20 zł.

Dzięki temu można wyjść z wydarzenia, zrobić sobie przerwę, coś zjeść albo odpocząć, a później wrócić bez konieczności kupowania kolejnego biletu.

Targ Japoński Niucon – najważniejsze informacje

📅 10-11 października

📍 Czasoprzestrzeń, Zajezdnia Dąbie, Wrocław

🎌 Targ Japoński Niucon

🎮 Games & Vintage Days Wrocław

⏱️ Ponad 100 godzin programu

🎨 Ponad 90 stoisk

🎟️ Bilet wielokrotnego wejścia/wyjścia - 20 zł

W programie m.in. Wioska Japońska, tradycyjne gry, wystawa samurajska, manga, cosplay, Nintendo, występ idolek, spotkania z twórcami, japońskie jedzenie oraz retro gaming z Atari, Commodore i kultowym Deluxe Ski Jump.

Japonia i retro gaming w jednym miejscu? Wygląda na to, że we Wrocławiu będzie można w jeden weekend zaliczyć podróż zarówno na drugi koniec świata, jak i kilkadziesiąt lat wstecz.

Artykuł sponsorowany