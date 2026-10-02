20-latek wpadł w pułapkę. Obcięli mu włosy i zaatakowali. Wśród podejrzanych 15-latka

Horror za zamkniętymi drzwiami w Legnicy

Do dramatycznych wydarzeń doszło 28 września. Młody, 20-letni chłopak został zaproszony przez znajomych na spotkanie w mieszkaniu. Zamiast towarzyskiej wizyty, czekał na niego istny koszmar. Według ustaleń policji po wejściu do lokalu mężczyzna nie mógł swobodnie go opuścić.

- Do zdarzenia doszło 28 września br., około godziny 19.40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, który miał zostać pobity i któremu skradziono telefon

- relacjonuje nadkom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze odnaleźli ofiarę w stanie głębokiego wstrząsu. Mężczyzna był poturbowany i przerażony. Z jego słów wynikało, że padł ofiarą brutalnego bicia, poniżania oraz otrzymywał groźby pozbawienia życia.

Desperacka ucieczka 20-latka z mieszkania

Podczas tego napadu napastnicy przywłaszczyli sobie telefon ofiary. Z zeznań pokrzywdzonego wynika, że to nie był koniec jego męki - sprawcy obcięli mu włosy i zmuszali do czynów zagrażających jego zdrowiu.

- Po wejściu do lokalu miał zostać pozbawiony możliwości swobodnego opuszczenia mieszkania. Sprawcy, stosując przemoc i groźby, mieli zmusić go do oddania telefonu komórkowego, a następnie wielokrotnie go atakować, zastraszać oraz poniżać. Mężczyzna przekazał także policjantom, że podczas zdarzenia obcinano mu włosy oraz zmuszano go do zachowań mogących stanowić zagrożenie dla jego zdrowia

- przekazała nadkom. Jagoda Ekiert.

Na szczęście 20-latkowi udało się wykorzystać chwilę nieuwagi i uciec z mieszkania.

Sprawcom grozi do 25 lat pozbawienia wolności

Mundurowi natychmiast skierowali się pod adres wskazany przez ofiarę. Wewnątrz zastali nietrzeźwą 38-latkę oraz 44-latka, którzy zostali natychmiast zatrzymani. Śledztwo szybko ujawniło, że w brutalnym napadzie brała udział również 15-latka.

- W toku postępowania ustalono również udział 15-letniej dziewczyny. Policjanci Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wykonali w tej sprawie niezbędne czynności, a następnie skierowali materiał do sądu rodzinnego. Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec nieletniej środek w postaci skierowania jej do ośrodka kuratorskiego

- wyjaśnia policjantka.

Dorośli usłyszeli już formalne zarzuty. Z uwagi na brutalność przestępstwa, prokuratura zażądała najcięższego środka zapobiegawczego.

- Wobec zatrzymanych osób dorosłych Prokuratura Rejonowa w Legnicy wystąpiła do sądu z wnioskami o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosków i zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności

- dodaje nadkom. Jagoda Ekiert.