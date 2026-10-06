Dramat na Dolnym Śląsku. Seniorka spadła z wózka i zmarła

Tragedia w Żarowie. 80-letnia kobieta spadła z wózka i zmarła

Zgłoszenie o tragicznym wypadku służby odebrały 5 października krótko przed godziną 8:00 rano. Jak przekazała asp. Magdalena Ząbek, reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Świdnicy, poszkodowana seniorka jechała na wózku prowadzonym przez swoją opiekunkę. Według początkowych doniesień koło sprzętu uderzyło w nierówność na drodze.

Lokalny serwis walbrzych.naszemiasto.pl informuje, że kobiety były w drodze do pobliskiej przychodni zdrowia. Zszokowani przechodnie szybko wezwali pomoc medyczną, a na miejscu rozpoczęto walkę o życie staruszki poprzez reanimację. Pomimo tych wysiłków 80-latka poniosła śmierć.

Z kolei przedstawicielka Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Żarowie, Magdalena Pawlik, doprecyzowała na łamach portalu walbrzych.naszemiasto.pl, że wózek zablokował się o studzienkę telekomunikacyjną, zaprzeczając jednocześnie, by była to wyrwa w chodniku.

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Teraz to prokuratorzy muszą ustalić dokładny przebieg tego dramatycznego zdarzenia. Śledczy będą sprawdzać między innymi kwestię własności feralnej studzienki oraz to, czy ktokolwiek wcześniej alarmował o związanym z nią niebezpieczeństwie. Bliskim zmarłej kobiety przekazujemy najszczersze kondolencje.

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