Koreańczycy wybrali się do polskiego baru mlecznego

Pewni podróżnicy z Korei Południowej prowadzą kanał na YouTube o nazwie Minterpan, na którym publikują relacje ze swoich zagranicznych wyjazdów. Wśród odwiedzanych przez nich miejsc znalazła się również Polska. Podczas pobytu postanowili sprawdzić, jak smakują dania serwowane w tradycyjnych polskich lokalach.

Szczególnie zainteresowały ich bary mleczne, które w Korei nie mają bezpośredniego odpowiednika. We Wrocławiu zamówili między innymi zestaw surówek, ziemniaki, kotleta oraz jajko sadzone. Do posiłku dobrali również napoje. Już podczas oglądania otrzymanych dań zwracali uwagę na ich wielkość.

Tak ocenili polskie jedzenie

Dla koreańskich gości wizyta w barze mlecznym była nie tylko okazją do spróbowania nowych potraw, ale również poznania polskich zwyczajów przy stole. Podczas jedzenia próbowali odnaleźć podobieństwa między lokalną kuchnią a smakami znanymi z ojczyzny. Wspominali między innymi o kimchi.

Zwrócili również uwagę na sposób serwowania posiłków. Zauważyli, że w Polsce zupę i drugie danie zazwyczaj spożywa się kolejno, a nie jednocześnie. W ich kraju częściej spotyka się zwyczaj podawania różnych składników na stole i jedzenia w tym samym czasie.

Cena obiadu w Polsce zrobiła na nich wrażenie

Mocno zaskoczyły ich rachunki. Jak opowiedzieli na nagraniu, za dwa dania główne zapłacili łącznie 12 tys. wonów, co odpowiadało wówczas około 35 zł. W ich ocenie była to wyjątkowo korzystna cena.

W Polsce bary mleczne od lat słyną właśnie z takiego połączenia: domowego jedzenia, dużych porcji i przystępnych cen. Można w nich zjeść tradycyjny obiad, który nie nadwyręży domowego budżetu. Dla polskich klientów to nic nadzwyczajnego, jednak dla zagranicznych turystów, przyzwyczajonych do innych cen i standardów gastronomicznych, może być miłym zaskoczeniem.