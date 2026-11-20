Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Według najnowszych odczytów ze stacji pomiarowych stan powietrza we Wrocławiu jest dziś bardzo dobry we wszystkich rejonach miasta. Dynamiczna pogoda z umiarkowanym wiatrem i opadami działa jak naturalny filtr, który na bieżąco rozwiewa dym z domowych kominów oraz spaliny samochodowe. Dzięki temu szkodliwe cząsteczki brudu nie gromadzą się tuż przy ziemi i nie tworzą niebezpiecznej, toksycznej poduszki powietrznej. Mieszkańcy mogą bez obaw planować spacery wzdłuż Odry, treningi na zewnątrz czy intensywne wietrzenie domów i biur.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować podawane liczby, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Dla pyłu PM10 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił dobową normę bezpieczeństwa na poziomie 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³, przy czym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średnia dobowa nie przekraczała 15 µg/m³.

Oto szczegółowe zestawienie danych ze wrocławskich stacji:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego: z odczytu o godzinie 07:00 wynika, że wartość pyłu PM2.5 wyniosła 9.1 µg/m³, co mieści się w bezpiecznych granicach (stanowi to zaledwie około 60% dobowej wytycznej WHO). Zarówno indeks dla PM10, jak i ogólna jakość powietrza na tej stacji uzyskały ocenę bardzo dobrą.

z odczytu o godzinie 07:00 wynika, że wartość pyłu PM2.5 wyniosła 9.1 µg/m³, co mieści się w bezpiecznych granicach (stanowi to zaledwie około 60% dobowej wytycznej WHO). Zarówno indeks dla PM10, jak i ogólna jakość powietrza na tej stacji uzyskały ocenę bardzo dobrą. Wrocław, Al. Wiśniowa: pomiar z godziny 07:25 wykazuje ogólny wskaźnik jakości powietrza jako bardzo dobry, a wskaźniki dla pyłów PM10 i PM2.5 również utrzymują się na najwyższym, bezpiecznym poziomie.

Wszystkie zarejestrowane dziś parametry pozostają znacznie poniżej dopuszczalnych limitów, co oznacza brak jakiegokolwiek ryzyka inhalacyjnego.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła powstająca z połączenia dymu z domowych pieców, spalin z rur wydechowych oraz wilgoci zawieszonej w powietrzu. Gdy brakuje wiatru, te niewidoczne dla oka drobiny zanieczyszczeń wiszą nisko nad ziemią i wraz z oddechem trafiają wprost do naszych płuc oraz krwiobiegu. Aby skutecznie dbać o zdrowie, pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na dłuższy spacer lub trening, szczególnie jeśli w Twoim domu są dzieci, seniorzy czy osoby z chorobami układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie