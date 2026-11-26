30-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego usłyszał wyrok 3,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu za atak na obywatela Ukrainy. Skazany ma ponadto wypłacić pokrzywdzonemu 30 tysięcy złotych nawiązki. W ocenie sądu sprawca kierował się narodowością zaatakowanego mężczyzny.

Obrona podważa motyw narodowościowy

Chociaż 30-latek już wcześniej potwierdził popełnienie zarzucanych mu czynów, to stale odrzucał kwalifikację napaści jako przestępstwa z nienawiści. Po ogłoszeniu orzeczenia głos zabrał reprezentujący go mecenas Oskar Skoczylas.

„Mój klient już na poprzedniej rozprawie co do zasady przyznał się do zarzucanych mu czynów zabronionych. Kwestionował jedynie to, że dokonał ich na tle narodowościowym. I tak naprawdę z tym rozstrzygnięciem my nie możemy się zgodzić”

- mówił obrońca.

Ostateczne rozstrzygnięcie w kwestii złożenia apelacji zapadnie po dostarczeniu obronie pisemnego uzasadnienia wyroku przez sąd.

Atak przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Napastnik strzelał z wiatrówki

Zdarzenie miało miejsce 21 czerwca przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Napastnik pojawił się w sklepie, gdzie obrażał pracownika i groził pałką teleskopową.

Konflikt zaostrzył się, gdy 30-latek po zakupie piwa pił alkohol przed budynkiem i zaczepiał przechodzących ludzi. Na uwagę zwróconą przez ukraińskiego sprzedawcę zareagował agresją, zaczął go obrażać oraz grozić, a następnie wyciągnął wiatrówkę i skierował ją w twarz pracownika.

Broniący się obywatel Ukrainy złapał mężczyznę za rękę, przez co wywiązała się szamotanina i padły strzały. Jeden z pocisków trafił zaatakowanego mężczyznę tuż obok oka. Na szczęście okazało się, że mężczyzna nie wymagał hospitalizacji.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok. Orzeczenie jest nieprawomocne

Orzeczenie wydane przez wrocławski Sąd Okręgowy nie jest jeszcze prawomocne, co daje obronie możliwość odwołania się do sądu wyższej instancji. Najważniejszym dokumentem dla dalszego biegu sprawy będzie pisemne uzasadnienie, w którym skład sędziowski dokładnie wytłumaczy, na jakiej podstawie przypisał sprawcy motywację opartą na nienawiści narodowościowej.