Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Złożony z najnowszych odczytów stacji pomiarowych obraz pokazuje, że jakość powietrza we Wrocławiu jest dziś dobra. Listopadowy chłód z temperaturą na poziomie około 1°C i lekkim podmuchem wiatru sprzyja ciągłej cyrkulacji mas powietrza. Dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie kumulują się tuż przy powierzchni terenu, co zapobiega powstawaniu groźnego stężenia zanieczyszczeń.

To doskonały moment na aktywność na świeżym powietrzu. Zarówno poranny spacer z dzieckiem, trening biegowy w parku, jak i gruntowne przewietrzenie mieszkań są dzisiaj w pełni bezpieczne. Warto skorzystać z tych sprzyjających warunków przed nadejściem silniejszych mrozów.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie zinterpretować wyniki z punktów pomiarowych, warto przypomnieć oficjalne wskaźniki bezpieczeństwa. Dobowa norma dopuszczalna dla pyłu PM10 według GIOŚ wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobszego pyłu PM2.5 polska norma roczna to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ostrożność już przy przekroczeniu dobowego progu 15 µg/m³.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z wrocławskich stacji pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego: według pomiaru z godziny 08:20 wskaźnik pyłu PM10 oceniono jako dobry. Odczyt stanowiska mierzącego pył PM2.5 z godziny 08:00 wykazał wartość 21.9 µg/m³ (indeks dobry), co plasuje stężenie w granicach dopuszczalnej normy rocznej.

według pomiaru z godziny 08:20 wskaźnik pyłu PM10 oceniono jako dobry. Odczyt stanowiska mierzącego pył PM2.5 z godziny 08:00 wykazał wartość (indeks dobry), co plasuje stężenie w granicach dopuszczalnej normy rocznej. Wrocław, Al. Wiśniowa: badanie z godziny 08:25 wykazuje ogólny indeks pyłu PM10 na poziomie dobrym, a wskaźnik dla pyłu PM2.5 określono jako bardzo dobry.

Wszystkie dzisiejsze pomiary wskazują, że stężenia pyłów zawieszonych mieszczą się w bezpiecznych granicach i nie stanowią ryzyka dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza z dymem wydobywającym się z domowych pieców oraz rur wydechowych aut. W bezwietrzne dni cieplejsze powietrze potrafi zadziałać na kształt niewidzialnej pokrywki, która dociska zanieczyszczenia do ziemi i uniemożliwia im ucieczkę w górę. Aby skutecznie chronić siebie i swoich bliskich, pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie gdy towarzyszą Ci dzieci lub osoby starsze.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie