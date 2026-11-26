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Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu
Złożony z najnowszych odczytów stacji pomiarowych obraz pokazuje, że jakość powietrza we Wrocławiu jest dziś dobra. Listopadowy chłód z temperaturą na poziomie około 1°C i lekkim podmuchem wiatru sprzyja ciągłej cyrkulacji mas powietrza. Dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie kumulują się tuż przy powierzchni terenu, co zapobiega powstawaniu groźnego stężenia zanieczyszczeń.
To doskonały moment na aktywność na świeżym powietrzu. Zarówno poranny spacer z dzieckiem, trening biegowy w parku, jak i gruntowne przewietrzenie mieszkań są dzisiaj w pełni bezpieczne. Warto skorzystać z tych sprzyjających warunków przed nadejściem silniejszych mrozów.
Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?
Aby właściwie zinterpretować wyniki z punktów pomiarowych, warto przypomnieć oficjalne wskaźniki bezpieczeństwa. Dobowa norma dopuszczalna dla pyłu PM10 według GIOŚ wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla drobszego pyłu PM2.5 polska norma roczna to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca ostrożność już przy przekroczeniu dobowego progu 15 µg/m³.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z wrocławskich stacji pomiarowych:
- Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego: według pomiaru z godziny 08:20 wskaźnik pyłu PM10 oceniono jako dobry. Odczyt stanowiska mierzącego pył PM2.5 z godziny 08:00 wykazał wartość 21.9 µg/m³ (indeks dobry), co plasuje stężenie w granicach dopuszczalnej normy rocznej.
- Wrocław, Al. Wiśniowa: badanie z godziny 08:25 wykazuje ogólny indeks pyłu PM10 na poziomie dobrym, a wskaźnik dla pyłu PM2.5 określono jako bardzo dobry.
Wszystkie dzisiejsze pomiary wskazują, że stężenia pyłów zawieszonych mieszczą się w bezpiecznych granicach i nie stanowią ryzyka dla zdrowia.
Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?
Smog to nic innego jak toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza z dymem wydobywającym się z domowych pieców oraz rur wydechowych aut. W bezwietrzne dni cieplejsze powietrze potrafi zadziałać na kształt niewidzialnej pokrywki, która dociska zanieczyszczenia do ziemi i uniemożliwia im ucieczkę w górę. Aby skutecznie chronić siebie i swoich bliskich, pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie gdy towarzyszą Ci dzieci lub osoby starsze.