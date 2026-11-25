Sylwester we Wrocławiu 2026. Wielka impreza wraca po dziesięciu latach

Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska mają powody do radości. Po dekadzie przerwy do Wrocławia powraca wielkie sylwestrowe widowisko transmitowane w ogólnopolskiej telewizji. Tym razem za muzyczną oprawę ostatniej nocy 2026 roku odpowiadać będzie Polsat, który zorganizuje swoją flagową imprezę na Placu Wolności.

Będzie to pierwsza w historii edycja Sylwestrowej Mocy Przebojów organizowana przez stację we Wrocławiu. W przygotowania wydarzenia zaangażowały się również władze miasta oraz samorząd województwa dolnośląskiego.

- Sylwestrowa Moc Przebojów to jedna z tych marek Polsatu, które najlepiej pokazują siłę telewizji na żywo. Wrocław daje nam wszystko, czego potrzebuje wielkie widowisko: energię miasta, wyjątkową przestrzeń i publiczność, która potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Siłą Polsatu są gwiazdy i przeboje, których nie może zabraknąć w tę wyjątkową noc

- mówi Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat, cytowany w oficjalnym komunikacie stacji.

Przedstawiciel nadawcy nie ukrywa, że wiąże duże nadzieje z organizacją wydarzenia w nowej lokalizacji.

- Po raz pierwszy będziemy witać Nowy Rok we Wrocławiu i jestem pewien, że 31 grudnia cała Polska będzie bawiła się razem z nami

– dodaje Edward Miszczak.

Kto wystąpi na Sylwestrze we Wrocławiu 2026? Pierwsze nazwiska gwiazd

Jedną z największych zagadek dotyczących tegorocznego wydarzenia pozostaje lista wykonawców. Chociaż Polsat nie zaprezentował jeszcze kompletnego składu artystów, którzy pożegnają 2026 rok na Placu Wolności, w mediach pojawiają się kolejne informacje na temat muzycznych gwiazd imprezy.

Wiele wskazuje na to, że podczas wrocławskiego Sylwestra nie zabraknie największych przebojów disco polo. Jak wynika z ustaleń portalu Disco-Polo.eu, do stolicy Dolnego Śląska ma przyjechać formacja Boys, której liderem jest Marcin Miller. Potwierdzeniem tego jest informacja o występie w oficjalnym harmonogramie koncertów zespołu.

Na tym jednak nie kończą się dobre wiadomości dla miłośników muzyki tanecznej. Według tego samego serwisu na wrocławskiej scenie ma pojawić się również Zenek Martyniuk.

Edyta Górniak na Sylwestrze Polsatu we Wrocławiu? Media dotarły do nieoficjalnych informacji

Sylwestrowa Moc Przebojów 2026 może przyciągnąć do Wrocławia także jedną z największych gwiazd polskiej muzyki pop. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła redakcja „Faktu”, wśród wykonawców ma znaleźć się Edyta Górniak.

Jak donosi dziennik, obecność wokalistki podczas sylwestrowego koncertu nie była pewna niemal do ostatniego momentu. Na oficjalne ogłoszenie jej występu przez organizatorów trzeba jednak jeszcze poczekać.

Sylwester we Wrocławiu 2026 - artyści wymieniani w medialnych doniesieniach:

Boys,

Zenek Martyniuk,

Edyta Górniak.

Warto zaznaczyć, że powyższe nazwiska pochodzą z ustaleń mediów, a nie z oficjalnej listy wykonawców opublikowanej przez Polsat.

Sylwester na Placu Wolności. Wrocław chce pokazać się całej Polsce

Organizacja jednego z największych telewizyjnych koncertów sylwestrowych w kraju będzie dla Wrocławia również okazją do promocji miasta. Władze stolicy Dolnego Śląska chcą, aby wydarzenie stało się czymś więcej niż tylko muzycznym widowiskiem.

Po dziesięciu latach Wrocław znów będzie miejscem, z którego Polska powita Nowy Rok. To ważny powrót i jednocześnie świetna okazja, żeby pokazać nasze miasto milionom widzów w całym kraju. Chcemy, żeby było to coś więcej niż duży koncert - wydarzenie, które oddaje charakter Wrocławia: miasta otwartego, pełnego energii i ludzi, którzy lubią być ze sobą. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby ten wieczór był prawdziwym świętem mieszkańców i naszych gości, a Wrocław stał się miejscem, w którym Nowy Rok zaczyna się dobrą energią

- podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, cytowany w komunikacie Polsatu.

Wspólne powitanie 2027 roku ma zgromadzić nie tylko mieszkańców miasta, ale również osoby przyjeżdżające z innych części Polski oraz zagranicy.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2026. Polsat zmienia lokalizację

Przez dwa ostatnie lata gospodarzem sylwestrowego widowiska Polsatu był Toruń. W przeszłości stacja żegnała stary rok również między innymi w Warszawie, Krakowie oraz Gdyni. Teraz do grona tych miast dołączy Wrocław.

Choć będzie to debiut Sylwestrowej Mocy Przebojów w stolicy Dolnego Śląska, Polsat ma już doświadczenie w realizowaniu dużych przedsięwzięć muzycznych w tym mieście. W poprzednich latach organizowane tutaj koncerty przyciągały przed telewizory liczną publiczność.

Tym razem nadawca zapowiada występy popularnych wykonawców, dobrze znane publiczności utwory oraz niespodzianki muzyczne przygotowane specjalnie na ostatni wieczór roku.

Sylwester we Wrocławiu 2026/2027. Kiedy i gdzie oglądać koncert Polsatu?

Sylwestrowa Moc Przebojów odbędzie się w czwartek, 31 grudnia 2026 roku, na Placu Wolności we Wrocławiu. Osoby, które nie pojawią się osobiście w stolicy Dolnego Śląska, będą mogły śledzić wydarzenie na żywo na antenie Polsatu.

Data: 31 grudnia 2026 roku.

31 grudnia 2026 roku. Miejsce: Plac Wolności we Wrocławiu.

Plac Wolności we Wrocławiu. Wydarzenie: Sylwestrowa Moc Przebojów 2026/2027.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2026/2027. Transmisja: Telewizja Polsat.

Pełną listę artystów oraz nazwiska prowadzących sylwestrowe widowisko stacja ma przedstawiać w kolejnych komunikatach. Będziemy śledzić następne ogłoszenia organizatorów dotyczące tego, kto powita 2027 rok na wrocławskiej scenie.