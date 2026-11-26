Karpacz będzie miał swoje Krupówki. Trwa wielka metamorfoza centrum

Karpacz to jeden z najchętniej odwiedzanych kurortów górskich w Polsce. Turyści przyjeżdżają tu nie tylko ze względu na bliskość Śnieżki i górskie szlaki, ale również liczne restauracje, hotele i atrakcje. Teraz miasto szykuje kolejną zmianę, która ma jeszcze bardziej zachęcić do odwiedzin.

Chodzi o przebudowę deptaka przy ulicy Konstytucji 3 Maja. To właśnie ten fragment centrum ma zyskać zupełnie nowy wygląd. Inwestycja objęła około 500 metrów ulicy, a jej koszt wyniósł około 10 mln zł. Nie chodziło wyłącznie o odświeżenie nawierzchni. Prace objęły również infrastrukturę podziemną, w tym instalacje wodno-kanalizacyjne.

Wielkie otwarcie już 5 grudnia. Nie zabraknie świątecznych atrakcji

Na oficjalne otwarcie nowego deptaka nie trzeba będzie długo czekać. Uroczystość zaplanowano na 5 grudnia 2026 roku o godz. 17:25, a data nie jest przypadkowa. Karpacz chce połączyć inaugurację odnowionej przestrzeni z rozpoczęciem świątecznego okresu w mieście.

W programie przewidziano również rozświetlenie miejskiej choinki i świątecznych iluminacji. To oznacza, że osoby odwiedzające kurort na początku grudnia będą mogły zobaczyć centrum już w zupełnie nowej odsłonie, dodatkowo udekorowanej na Boże Narodzenie.

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Karpacz zimą

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Kierowcy muszą przygotować się na zmiany

Przebudowa deptaka oznacza również nowe zasady poruszania się po tej części Karpacza. Zmieni się organizacja ruchu, a wjazd na ulicę będzie ograniczony. Między godz. 4:30 a 10:00 będą mogły korzystać z niej wszystkie pojazdy, w tym samochody mieszkańców i dostawców. Po tej godzinie wjazd będą kontrolować automatyczne słupki, a przejazd będzie dostępny wyłącznie dla uprawnionych kierowców. Na odcinku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy, a maksymalna prędkość wyniesie 20 km/h.