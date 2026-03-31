Tajemnicze zaginięcie Ukraińca

Funkcjonariusze ze świdnickiej komendy prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą 39-letniego obywatela Ukrainy. Okoliczności zaginięcia obcokrajowca są pełne niejasności. Wiadomo jedynie, że opuszczając miejsce zakwaterowania, zabrał ze sobą bardzo specyficzne przedmioty, po czym ślad po nim zaginął.

- Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy poszukują zaginionego Andrii Aremuk. Mężczyzna od 16 lutego br. nie powrócił do ostatniego miejsca pobytu, ani nie nawiał kontaktu z rodziną. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu o kontakt z policją

- przekazano w oficjalnym komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Zaginięcie 39-latka w Świdnicy. Co wydarzyło się 16 lutego?

Do tajemniczego zdarzenia doszło w połowie minionego miesiąca. Śledczy ustalili, że 39-letni obcokrajowiec przebywał ostatnio w jednym ze świdnickich hoteli, z którego wyszedł i dotychczas nie zjawił się z powrotem. Mundurowi zdradzają pierwsze ustalenia w sprawie.

- Mężczyzna 16 lutego opuścił pokój hotelowy i nie powrócił do niego. Od tego czasu nie nawiązał też kontaktu z rodziną ani bliskimi -

- brzmi komunikat policji.

Rysopis zaginionego Ukraińca. Policja podaje szczegóły

Mundurowi udostępnili dokładne informacje o wyglądzie zaginionego, zaznaczając, że ze względu na wzrost 39-latek mocno wyróżnia się w tłumie.

Wiek: 39 lat

Wzrost: 193 cm

Budowa ciała: smukła

Uczesanie: krótkie włosy w odcieniu ciemnego blondu

Dodatkowo funkcjonariusze poinformowali o charakterystycznych rzeczach osobistych, które zaginiony posiadał przy sobie, oraz podali przypuszczalny strój.

- Mężczyzna zabrał ze sobą rower oraz gitarę, a także plecak turystyczny koloru ciemnego. Mężczyzna może być ubrany w szary dres oraz ciemne buty sportowe -

- precyzują przedstawiciele świdnickiej policji.

Świdnicka policja prosi o pomoc. Liczy się każdy sygnał

Służby podkreślają, że nawet najmniejszy ślad może zaważyć na szybkim odnalezieniu Andrija. Policjanci kierują pilną prośbę do mieszkańców oraz wszystkich świadków, którzy dysponują jakąkolwiek wiedzą na temat losów zaginionego.

- Wszystkich mających informacje, o tym gdzie mężczyzna może przebywać, prosimy o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy telefoniczny pod numerem telefonu 47 87 55 227 lub z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 23 (tel. 47 87 552 00 lub 47 87 552 19) lub pod numerem alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

- apeluje o wsparcie świdnicka jednostka.