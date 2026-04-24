Kudowa-Zdrój, perła dolnośląskich uzdrowisk, nie zwalnia tempa i szykuje dla odwiedzających coś absolutnie wyjątkowego. Już wkrótce popularność tego miejsca może jeszcze bardziej wzrosnąć, a wszystko za sprawą nowej inwestycji.

Nowa atrakcja, której budowa właśnie dobiega końca, to imponująca drewniana promenada. Jej konstrukcja nie jest przypadkowa - falująca linia pomostu ma idealnie współgrać z otoczeniem. "Na naszym stawie powstanie spacerowa promenada o długości 180 m, która połączy oba brzegi zbiornika. Realizowana w ramach polsko-czeskiego projektu „Balneum Glacensis”"

- podkreślał Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju.

Szeroka na 2,5 metra ścieżka to nie tylko trakt komunikacyjny, ale przede wszystkim miejsce relaksu. Spacerowicze będą mogli podziwiać kwitnące lilie wodne, a planowane nasadzenia roślinności wodnej dodadzą miejscu wyjątkowego uroku.

Magia po zmroku i detale

Choć główna konstrukcja jest już widoczna, wykonawca skupia się teraz na ostatnich szlifach. O ostatecznym wyglądzie inwestycji decydować będą elementy tzw. małej architektury.

"Budowla połączyła dwa przeciwległe brzegi, wijąc się na kilkudziesięciometrowej długości. Zostanie udostępniona niebawem, ale jeszcze wymaga wykonania prac z zakresu tzw. małej architektury. Pojawią się na niej ławeczki, kwiaty, zostanie oświetlona." - podaje lokalny portal dkl24.pl.

To właśnie oświetlenie ma sprawić, że promenada stanie się ulubionym punktem wieczornych spacerów. Iluminacja odbijająca się w tafli stawu stworzy romantyczną atmosferę, którą docenią nie tylko seniorzy, ale i pary szukające urokliwych miejsc na randkę.

Część większej całości: „Balneum Glacensis”

Budowa pomostu w Kudowie-Zdroju to element szerszej strategii rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Projekt ma na celu coś więcej niż tylko estetykę. Jak czytamy w oficjalnych dokumentach:

"Głównym celem projektu jest nawiązanie do rozpoczętej współpracy i zintensyfikowanie powiązań czesko-polskiego lecznictwa uzdrowiskowego z wykorzystaniem potencjału unikatowych wód mineralnych, zwiększenie liczby odwiedzających region, ożywienie i uatrakcyjnienie obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz terenów i parków uzdrowiskowych partnerów projektu."

W ramach tej samej inicjatywy turyści będą mogli wziąć udział w unikalnej zabawie - grze terenowej „Przemytnik w uzdrowisku”, która ma promować turystyczne powiązania między polskimi i czeskimi miastami.

Kudowa-Zdrój - uzdrowisko z bogatą historią

Nowa promenada to kolejny powód, by odwiedzić Kudowę-Zdrój, miejsce o wielowiekowej tradycji leczniczej. Sercem miasta jest zabytkowy Park Zdrojowy, założony już w XVIII wieku u podnóża góry Parkowej. To właśnie tam, w centralnym punkcie, znajduje się słynna Pijalnia Wód Mineralnych. Można w niej skosztować dwóch rodzajów leczniczych wód, których właściwości doceniano od stuleci. Już w 1622 roku Aelurius pisał o tutejszej wodzie, że jest "dobra w smaku, która uważana była za zdrową i leczniczą i używana w dużych ilościach, była ona nad wino przekładana".

Nie tylko park. To trzeba zobaczyć w Kudowie-Zdroju!

Będąc w Kudowie, warto wybrać się do dzielnicy Pstrążna, gdzie od 1984 roku działa wyjątkowe Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego. Ten niezwykły skansen, malowniczo położony na zboczu góry, przenosi odwiedzających w czasie. Można tu zobaczyć zabytkowe chaty, w pełni wyposażone w sprzęty z minionych wieków, działającą kuźnię, a nawet wiatrak, z którego rozciąga się widok na Karkonosze. Dla wielu to sentymentalny powrót do przeszłości, a dla młodzieży - fascynująca lekcja historii wiejskiego życia. Nie można też zapominać, że Kudowa-Zdrój leży u podnóży magicznych Gór Stołowych, które oferują mnóstwo malowniczych szlaków dla miłośników pieszych wędrówek.