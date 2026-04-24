Nie mogą pogodzić się ze śmiercią Łukasza Litewki. Mnożyłeś empatię w innych

Fundacje prozwierzęce opłakują Łukasza Litewkę

Nagłe odejście Łukasza Litewki uderzyło nie tylko w świat wielkiej polityki, ale ugodziło też w serca tysięcy społeczników i obrońców praw zwierząt. Zaledwie kilka godzin po doniesieniach o śmiertelnym wypadku, internet zapełnił się lawiną przejmujących pożegnań. Dolnośląskie stowarzyszenia, które parlamentarzysta regularnie wspierał, pogrążyły się w głębokiej żałobie.

Szczególnie poruszające oświadczenie wydała Fundacja Gruszętnik, ratująca na co dzień ranne i chore ptaki. Załoga wprost deklaruje, że bez kluczowego wkładu tragicznie zmarłego posła, ich ośrodek prawdopodobnie musiałby zostać zamknięty.

- Nie potrafimy tego jeszcze poukładać w głowie. Łukasz Litewka nie żyje. Zginął w wypadku. Dla nas to nie jest tylko wiadomość z internetu - to ktoś, komu zawdzięczamy bardzo dużo. Dzięki jego wsparciu, sprzętowi, który do nas trafił, nasz szpital nadal działa i ratuje ptaki. To nie są rzeczy „na chwilę” - to realna pomoc, która każdego dnia przekłada się na życie tych zwierząt. Ta spuścizna zostaje z nami i ma dla nas ogromne znaczenie

- przekazali z głębokim żalem przedstawiciele tej organizacji. Aktywiści przywołali również niezrealizowane, wspólne zamierzenia, które brutalnie przerwał śmiertelny wypadek polityka.

- Mieliśmy plany. Konkretne, bliskie, chcieliśmy wspólnie zrealizować jego świetny pomysł na ptakomat, spotkać się ponownie przy tegorocznym Zwierzograniu... I nagle Łukasza nie ma. Zostaje wdzięczność, niedowierzanie i zwykły smutek. Żal za człowiekiem, który po prostu robił dobre rzeczy i realnie zmieniał świat wokół siebie. Nie znamy nikogo, kto pomógł takiej liczbie ludzi, zwierząt, przyczynił się do zmiany świadomości społecznej... Dziękujemy Ci za wszystko, Łukasz. Będziemy to nieść dalej

Taki wpis opublikowano w mediach społecznościowych profilu Fundacji Gruszętnik.

Ekostraż żegna Łukasza Litewkę. Poseł pomagał zwierzętom

Podobny, niezwykle emocjonalny ton przybrał komunikat udostępniony przez Ekostraż. Społecznicy, wyjeżdżający na codzienne interwencje w obronie zwierząt zaznaczają, że Łukasz Litewka stanowił dla nich opokę i motor napędowy do wprowadzania systemowych reform.

- Nie chcemy dodawać czarno-białego zdjęcia Łukasza Litewki... Bo zapamiętamy Cię dokładnie takim, jakim byłeś: pełnym barw, życia i niepodrabialnej energii do zmieniania świata na lepsze. Zrobiłeś tyle dobra, że trudno to objąć rozumem. Nie tylko dla nas, ale też dla innych organizacji, ludzi i zwierząt w potrzebie. Uczyłeś nas wszystkich, jak łączyć, zamiast dzielić. Potrafiłeś dotrzeć do tysięcy serc, a one wiernie za Tobą podążały, czyniąc jeszcze więcej dobra - #TeamLitewka. To był Twój największy dar - mnożenie empatii w innych

- tak brzmi fragment internetowego wpisu. Załoga Ekostraży wyraziła również ogromną wdzięczność za sfinansowanie leczenia psa Bolsa, wsparcie bezdomnej kobiety oraz nieustępliwą walkę o nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt.

- Łukaszu, możemy obiecać, że póki żyjemy, nigdy się nie poddamy i będziemy czynić dobro, pamiętając zawsze o Tobie! Twoje dziedzictwo to tysiące uratowanych istnień i nadzieja, którą w nas zaszczepiłeś

- zapewnili wolontariusze z Ekostraży w swoim oficjalnym komunikacie.

Śmierć Łukasza Litewki. Śledczy badają wypadek w Sosnowcu

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek 23 kwietnia na odcinku drogowym łączącym Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Parlamentarzysta poruszał się rowerem, kiedy uderzył w niego kierujący osobowym mitsubishi colt. Ratownicy medyczni podjęli natychmiastową próbę ratowania życia na miejscu zdarzenia, jednak rozległe obrażenia doprowadziły do zgonu polityka.

Służby zatrzymały 57-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd. Pierwsze ekspertyzy wykluczyły stan nietrzeźwości u kierowcy.

- Przeprowadzone badania nie wykazały obecności alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych. Pobrano jednak krew do dalszych analiz -

- przekazał do mediów prokurator Bartosz Kilian. Funkcjonariusze szczegółowo odtwarzają obecnie sekwencję zdarzeń z feralnego czwartku. Wstępne założenia śledczych skupiają się na ewentualnym nagłym pogorszeniu stanu zdrowia kierującego osobówką.

- Najprawdopodobniej kierujący zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia -

- poinformowali przedstawiciele śląskiej policji. Służby rozpatrują scenariusz zasłabnięcia lub utraty przytomności przez 57-latka. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że kierowca mitsubishi znajduje się w fatalnej kondycji psychicznej.

Kim był Łukasz Litewka? Na zawsze w pamięci

Łukasz Litewka wywalczył miejsce w ławach sejmowych podczas wyborów w 2023 roku, kandydując z ramienia Nowej Lewicy. W przeszłości działał prężnie jako lokalny samorządowiec w Sosnowcu, gdzie zyskał potężną reputację polityka bezpośrednio zaangażowanego w problemy zwykłych obywateli.

Jego polityczna i prywatna ścieżka opierała się w głównej mierze na niesieniu pomocy społecznej, dbałości o lokalne warunki bytowe oraz twardym lobbowaniu na rzecz dobrostanu zwierząt. W pamięci współpracowników oraz wyborców zapisze się jako człowiek o bezinteresownej empatii i gigantycznej skuteczności w działaniu.