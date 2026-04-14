Złodziej na trasie wyścigu kolarskiego

Tegoroczna rywalizacja w ramach zawodów „Ślężański Mnich 2026” obfitowała w zdarzenia przypominające bardziej komediowe kino akcji niż sportowe zmagania. Zamiast podziwiać wyłącznie wyczyny kolarzy, kibice mieli okazję śledzić niecodzienny pościg funkcjonariuszy za 20-latkiem. Mężczyzna postanowił uciekać przed policją, wykorzystując do tego zawłaszczony wcześniej, bardzo drogi rower.

Cała sytuacja rozegrała się w niedzielę, 12 kwietnia, kiedy to mundurowi z Sobótki pilnowali porządku podczas trwania sportowej imprezy. W tłumie zauważyli świetnie znanego im młodego mężczyznę, który w przeszłości miał już poważne zatargi z prawem. Największe podejrzenia wzbudził jednak jego środek transportu, ponieważ mieszkaniec gminy poruszał się luksusowym rowerem szosowym wyposażonym w profesjonalną nawigację. Szybko wyszło na jaw, że warty ponad 28 tysięcy złotych sprzęt padł łupem złodzieja zaledwie dwa dni wcześniej.

Zaskakująca ucieczka 20-latka przed mundurowymi

Kiedy młody mężczyzna zorientował się, że znalazł się na celowniku policji, podjął niezwykle ryzykowną decyzję. Chcąc zgubić patrol, wjechał skradzionym rowerem bezpośrednio na trasę trwających właśnie zmagań sportowych.

Uciekinier włożył w pedałowanie tak ogromny wysiłek, że przez moment dyktował tempo całej grupie profesjonalnych kolarzy, starając się za wszelką cenę uniknąć policyjnego zatrzymania. Sytuację opisała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu:

- W trakcie zawodów wyprzedził nawet peleton kolarski, stwarzając zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla zawodników oraz osób zabezpieczających wydarzenie. Jego dynamiczna jazda sprawiła, że przez chwilę znajdował się w czołówce wyścigu, niemalże „stając na podium” wśród zawodników

Zatrzymanie złodzieja po policyjnym pościgu

Mimo prób zatarcia śladów, polegających na wyrzuceniu drogiego sprzętu nawigacyjnego w pobliskie zarośla, mundurowi nie odpuścili. Funkcjonariusze musieli interweniować z ogromną ostrożnością, aby bezpiecznie sprowadzić uciekiniera z trasy i zapobiec ewentualnym wypadkom wśród uczestników kolarskiego wyścigu.

Po krótkiej, ale niezwykle dynamicznej akcji w terenie, 20-latek ostatecznie wpadł w ręce ścigających go stróżów prawa.

Odzyskany rower wraca do właściciela z Sobótki

Cenny jednoślad został już zwrócony właścicielowi, natomiast zatrzymany mężczyzna usłyszał oficjalne zarzuty za kradzież mienia. Mimo że na trasie wyścigu zaprezentował znakomitą kondycję, teraz będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami przed sądem.

- Sprawca usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5 - poinformowała policjantka.

W związku z tym niecodziennym incydentem, przedstawiciele służb mundurowych zwracają się z ważnym apelem do kibiców i uczestników sportowych imprez. Zalecają oni zachowanie wzmożonej czujności w miejscach dużych wydarzeń.