Czołowe zderzenie na Dolnym Śląsku. Zginęło dwóch młodych kierowców

Wojciech Kulig
2026-04-14 11:11

W poniedziałkowy wieczór na drodze w powiecie lubińskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniosło dwóch mężczyzn w wieku 19 i 25 lat. Okoliczności tego dramatu szczegółowo badają teraz śledczy.

Dramatyczny wypadek na drodze z Rudnej do Lubina

Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 13 kwietnia, w okolicach godziny 19:00. Właśnie o tej porze na dolnośląskiej drodze łączącej miejscowości Rudna i Lubin doszło do dramatycznego wypadku drogowego. Ze wstępnych informacji zebranych przez funkcjonariuszy wynika, że do tragedii doprowadził błąd jednego z kierujących. O szczegółach tego wypadku poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący samochodem osobowym marki Chrysler, 25-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, jadąc drogą powiatową relacji Rudna - Lubin, podczas manewru wyprzedzania na prostym odcinku drogi, doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem marki Audi

Śmierć 19-latka i 25-latka w zderzeniu Audi i Chryslera

Zderzenie obu pojazdów charakteryzowało się ogromną siłą, co przyniosło katastrofalne skutki. Dla 19-letniego mieszkańca gminy Rudna, który prowadził osobowe Audi, nie było żadnych szans na ratunek. Młody człowiek poniósł śmierć na miejscu wypadku, o czym wspomniała przedstawicielka komendy.

- Kierujący, 19-letni mieszkaniec gminy Rudna, w wyniku poniesionych obrażeń, zmarł na miejscu

W tym samym czasie trwała desperacka walka medyków o uratowanie drugiego poszkodowanego. Sprawca wypadku z Chryslera został natychmiast przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do najbliższej placówki medycznej. Trafił tam w stanie bardzo ciężkim, a pomimo wielogodzinnych wysiłków specjalistów, 25-latek zmarł z powodu bardzo rozległych obrażeń.

Służby badały miejsce śmiertelnego wypadku w powiecie lubińskim

Teren tragicznego zderzenia przez długi czas pozostawał pod kontrolą odpowiednich służb ratunkowych i porządkowych. Z powodu prowadzonych działań trasa została całkowicie wyłączona z ruchu, co wymusiło na mundurowych organizację objazdów dla innych kierowców. O dokładnym zakresie policyjnych czynności po raz kolejny poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin.

- Policjanci ruchu drogowego lubińskiej komendy wraz z grupą operacyjno-procesową pracowali na miejscu wypadku drogowego, zabezpieczając ślady i wyjaśniając okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby w wieku 19 i 25 lat

Działania mundurowych odbywały się pod ścisłym nadzorem obecnego na miejscu prokuratora. Dodatkowo do pomocy zadysponowano specjalistę zajmującego się rekonstrukcją zdarzeń drogowych, którego ekspertyza pozwoli szczegółowo odtworzyć przebieg tego dramatu. W obliczu tak poważnego wypadku, służby ponownie przypominają o rozwadze za kółkiem. Nawet krótki moment nieuwagi czy zbytnia pewność siebie na drodze prowadzą do nieodwracalnych dramatów, czego idealnym przykładem jest sytuacja spod Lubina. Z oświadczeniem do kierowców wystąpiła też oficer prasowa.

- Ponawiamy apel o ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego i limitami prędkości. Kilka sekund nieprzemyślanej decyzji na drodze, może zaważyć na czyimś życiu i zdrowiu

- przekazała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, apelując o pełne skupienie za kierownicą i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

