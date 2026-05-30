To jeden z najpiękniejszych bloków w Polsce. Nosi miano polskiego Manhattanu

Wrocławski gigant, który stał się legendą

Wrocławskim gigantem nazywamy oczywiście kultowe Sedesowce zlokalizowane przy pl. Grunwaldzkim 4-20 i ul. Marii Curie-Skłodowskiej 15 w stolicy Dolnego Śląska. Charakterystyczne falujące balkony sprawiły, że mieszkańcy szybko nadali budynkom żartobliwy przydomek, a z czasem nazwa przylgnęła do całego założenia urbanistycznego i dziś zna ją niemal każdy wrocławianin.

Kompleks powstał według projektu wybitnej architektki Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, jednej z najbardziej cenionych postaci polskiego modernizmu. Budowę realizowano od końca lat 60. do lat 70. XX wieku. Projekt miał być symbolem nowoczesnego miasta przyszłości - jasnego, przestronnego i odważnego architektonicznie. Fotografie znajdziecie poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje sie pod galerią.

Sedesowce we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

9

Sedesowiec, Manhattan i Bunkrowiec

Co ciekawe, słynne wrocławskie budynki przez lata doczekały się wielu przydomków. Najbardziej znany to oczywiście wspomniany wcześniej Sedesowiec, nawiązujący do charakterystycznego kształtu balkonów, które części mieszkańców skojarzyły się z deskami sedesowymi.

Cały kompleks często określa się również mianem Manhattanu, ponieważ w czasach PRL-u nowoczesne wieżowce przy placu Grunwaldzkim przypominały futurystyczną zabudowę amerykańskich metropolii. Pojawia się także nazwa Bunkrowiec - bardziej żartobliwa i odnosząca się do masywnej, surowej bryły budynków. Jak więc widać, różnorodność tych określeń tylko pokazuje, jak silnie obiekt zapisał się w świadomości mieszkańców Wrocławia i tym samym stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

Nie tylko Sedesowiec

Co ciekawe, we Wrocławiu znajdziemy wiele innych obiektów, które przetrwały do dziś z czasów PRL. Najczęściej są to właśnie masywne budynki, a więcej o nich pisaliśmy m.in. tutaj: Betonowe marzenia Wrocławia. Tak wyglądało miasto pod wpływem ZSRR.