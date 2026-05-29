Przyjdź na koncert i zostań na największą biegową noc Wrocławia! 

Wszystko zacznie się o godzinie 17:30. To wtedy bramy stadionu staną otworem, a na scenie pojawią się znani i lubiani artyści. Gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska – jedna z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych wokalistek na polskiej scenie muzycznej.

Harmonogram wydarzenia:

17:30 – Otwarcie bram stadionu

– Otwarcie bram stadionu 17:45 – Występ zespołu BLVM

– Występ zespołu BLVM 18:10 – Występ zespołu Ladies of Power

– Występ zespołu Ladies of Power 18:35 – Występ DJ Otek

– Występ DJ Otek 19:15 – Występ Sara James

– Występ Sara James 20:05 – Występ Agnieszka Chylińska

– Występ Agnieszka Chylińska 21:10 – Zakończenie części koncertowej

Muzyczne emocje całkowicie za darmo!

Co ważne, koncert jest całkowicie darmowy. Aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i kibicować zawodnikom z wysokości trybun stadionu, wystarczy odebrać bezpłatną wejściówkę.

Wstęp na trybuny stadionu do godziny 03:00 będzie możliwy wyłącznie za okazaniem bezpłatnego biletu. Co ważne, bilet umożliwia wielokrotne wchodzenie i wychodzenie, co pozwoli na swobodne witanie biegaczy na mecie, która zlokalizowana będzie na samej płycie Tarczyński Arena Wrocław!

Osoby, które wybierają się wyłącznie na część koncertową i nie planują pozostania na półmaratonie, będą mogły opuścić teren stadionu wyłącznie od strony ul. Królewieckiej. W tym rejonie zapewnione zostaną wzmożone kursy MPK, ułatwiające sprawny powrót do domu.

Kibicuj na stadionie i na trasie – całe miasto biega i się bawi!

Emocje nie kończą się na stadionie. Organizatorzy zapraszają do dopingowania biegaczy na całej trasie półmaratonu! Zorganizowanych zostanie aż 18 punktów kibica, więc całe miasto może włączyć się we wspólne świętowanie. Doping doda zawodnikom niesamowitej energii! Na większości punktów atmosferę podkręcać będą DJ-e, a na wybranych pojawią się widowiskowe iluminacje świetlne.

Zostaw auto w domu i przyjedź po nocną energię

Organizatorzy zadbali o to, by logistyka tego wieczoru była jak najwygodniejsza. Dla uczestników półmaratonu przygotowano darmową komunikację miejską oraz bezpłatne połączenia Kolei Dolnośląskich (na podstawie numeru startowego). Dodatkowo tego dnia we Wrocławiu uruchomiona zostanie specjalna komunikacja miejska dla wszystkich mieszkańców (informacje dotyczące komunikacji). Warto więc zostawić auta na przydomowych lub pobliskich parkingach Park and Ride! Wybierzcie transport publiczny, oszczędźcie czas na szukaniu miejsca i wspólnie zadbajmy o płynny ruch w mieście.

6 czerwca widzimy się na Tarczyński Arena Wrocław – kibicujemy i koncertujemy na 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie!