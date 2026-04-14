We wtorek rano na dolnośląskiej trasie między Lubinem a Ścinawą rozegrał się prawdziwy dramat. Na wysokości miejscowych ogródków działkowych kierujący volkswagenem polo z impetem uderzył w starszego cyklistę. Obrażenia 76-latka okazały się na tyle rozległe, że jego życia nie udało się uratować.

Jak doszło do wypadku na DK36 pod Lubinem?

Dokładne przyczyny tej tragedii są obecnie badane przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Z pierwszych ustaleń mundurowych wynika, że bezpośrednią przyczyną zderzenia mógł być ryzykowny manewr wyprzedzania podjęty przez kierowcę osobówki.

"Do zdarzenia doszło dzisiaj przed godziną 10. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów wydziału ruchu drogowego lubińskiej komendy kierujący pojazdem marki volkswagen jadąc od strony Ścinawy w kierunku Lubina drogą krajową nr 36 wykonując manewr wyprzedzania na przeciwległym pasie jezdni najechał na kierującego rowerem 76-letniego mieszkańca Lubina"

- poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Reanimacja 76-latka. Policjanci ze Ścinawy walczyli o jego życie

Jako pierwsze na miejscu zdarzenia pojawiły się patrole z pobliskiego komisariatu w Ścinawie. Mundurowi bez chwili wahania przystąpili do akcji ratunkowej, rozpoczynając u poszkodowanego masaż serca i sztuczne oddychanie. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń senior zmarł na miejscu.

Utrudnienia na krajowej 36. Trasa zablokowana

Na miejscu wypadku trwają intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze, które nadzoruje prokurator. Droga krajowa nr 36 na tym odcinku jest całkowicie wyłączona z ruchu, co oznacza potężne problemy dla wszystkich podróżujących tą trasą.

"Droga jest całkowicie zablokowana, policjanci zorganizowali objazdy. Utrudnienia potrwają kilka godzin"

- przekazała dodatkowo podkomisarz Sylwia Serafin z lubińskiej policji.