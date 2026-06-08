Polanica-Zdrój rusza dla zdrowia i solidarności. Wyjątkowe wydarzenie już 20 czerwca

Każdy kilometr ma znaczenie

Centralnym punktem wydarzenia będzie bieg charytatywny na dystansach 5 i 10 kilometrów. Co ważne, uczestnicy mogą dołączyć zarówno stacjonarnie w Polanicy-Zdroju, jak i online – z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie.

Organizatorzy podkreślają, że każdy przebiegnięty kilometr to realne wsparcie dla osób walczących o powrót do sprawności po udarze. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim gest solidarności z tymi, którzy każdego dnia mierzą się z trudnościami zdrowotnymi.

Zdrowie pod lupą. Bezpłatne badania i konsultacje

„Ruszamy Razem” to znacznie więcej niż bieg. W Parku Zdrojowym powstanie specjalne Miasteczko Zdrowia, w którym uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami.

W programie zaplanowano także działania edukacyjne poświęcone profilaktyce udarów, strefę partnerów i sponsorów oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Dzięki temu wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku, który łączy aktywność fizyczną z troską o zdrowie.

Jacek Rozenek ambasadorem akcji

Ambasadorem wydarzenia został aktor Jacek Rozenek. Jego obecność nie jest przypadkowa – sam przeszedł udar i od lat inspiruje innych, pokazując, że dzięki determinacji i odpowiedniej rehabilitacji można wrócić do aktywnego życia.

Jego historia stała się symbolem nadziei dla tysięcy osób zmagających się z konsekwencjami tej choroby.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Zwieńczeniem dnia będzie uroczysta Gala Charytatywna. Spotkają się na niej przedstawiciele świata biznesu, medycyny, samorządów oraz organizacji społecznych, którzy wspólnie będą rozmawiać o wyzwaniach związanych z rehabilitacją osób po udarach oraz możliwościach ich wsparcia.

Dlaczego to tak ważne?

Udar mózgu pozostaje jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce. Coraz częściej dotyka także ludzi młodych, aktywnych zawodowo i pozornie zdrowych. Właśnie dlatego powstała inicjatywa „Ruszamy Razem” – wyjątkowy projekt łączący sport, profilaktykę zdrowotną i realną pomoc osobom po udarze.

Najważniejsze informacje:

20 czerwca 2026 r. start imprezy godz. 10.00

Polanica-Zdrój, Park Zdrojowy

Bieg charytatywny 5 km i 10 km (stacjonarnie i online)

Cel: wsparcie rehabilitacji osób po udarach

Więcej informacji: www.ruszamyrazem.pl

Każdy krok ma znaczenie❤️

Akcja odbywa się pod patronatem Radia ESKA.