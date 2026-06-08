Polanica-Zdrój rusza dla zdrowia i solidarności. Wyjątkowe wydarzenie już 20 czerwca

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2026-06-08 15:17

Już 20 czerwca 2026 roku Polanica-Zdrój zamieni się w miejsce pełne pozytywnej energii, sportowych emocji i wzajemnego wsparcia. Tego dnia odbędzie się charytatywne wydarzenie „Ruszamy Razem”, którego celem jest pomoc osobom po udarach mózgu oraz zbiórka środków na ich rehabilitację.

Każdy kilometr ma znaczenie

Centralnym punktem wydarzenia będzie bieg charytatywny na dystansach 5 i 10 kilometrów. Co ważne, uczestnicy mogą dołączyć zarówno stacjonarnie w Polanicy-Zdroju, jak i online – z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie.

Organizatorzy podkreślają, że każdy przebiegnięty kilometr to realne wsparcie dla osób walczących o powrót do sprawności po udarze. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim gest solidarności z tymi, którzy każdego dnia mierzą się z trudnościami zdrowotnymi.

Zdrowie pod lupą. Bezpłatne badania i konsultacje

„Ruszamy Razem” to znacznie więcej niż bieg. W Parku Zdrojowym powstanie specjalne Miasteczko Zdrowia, w którym uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami.

W programie zaplanowano także działania edukacyjne poświęcone profilaktyce udarów, strefę partnerów i sponsorów oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Dzięki temu wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku, który łączy aktywność fizyczną z troską o zdrowie.

Jacek Rozenek ambasadorem akcji

Ambasadorem wydarzenia został aktor Jacek Rozenek. Jego obecność nie jest przypadkowa – sam przeszedł udar i od lat inspiruje innych, pokazując, że dzięki determinacji i odpowiedniej rehabilitacji można wrócić do aktywnego życia.

Jego historia stała się symbolem nadziei dla tysięcy osób zmagających się z konsekwencjami tej choroby.

Polanica-Zdrój rusza dla zdrowia i solidarności. Wyjątkowe wydarzenie już 20 czerwca

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Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Zwieńczeniem dnia będzie uroczysta Gala Charytatywna. Spotkają się na niej przedstawiciele świata biznesu, medycyny, samorządów oraz organizacji społecznych, którzy wspólnie będą rozmawiać o wyzwaniach związanych z rehabilitacją osób po udarach oraz możliwościach ich wsparcia.

Dlaczego to tak ważne?

Udar mózgu pozostaje jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce. Coraz częściej dotyka także ludzi młodych, aktywnych zawodowo i pozornie zdrowych. Właśnie dlatego powstała inicjatywa „Ruszamy Razem” – wyjątkowy projekt łączący sport, profilaktykę zdrowotną i realną pomoc osobom po udarze.

Najważniejsze informacje:

  • 20 czerwca 2026 r. start imprezy godz. 10.00
  • Polanica-Zdrój, Park Zdrojowy
  • Bieg charytatywny 5 km i 10 km (stacjonarnie i online)
  • Cel: wsparcie rehabilitacji osób po udarach
  • Więcej informacji: www.ruszamyrazem.pl

Każdy krok ma znaczenie❤️

Akcja odbywa się pod patronatem Radia ESKA.