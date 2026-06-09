Wszystko pod ręką. Swoja Olimpia zmienia codzienność mieszkańców Swojczyc

Coraz więcej osób szuka dziś miejsc, które pozwalają wygodnie połączyć codzienne obowiązki, zakupy i chwilę odpoczynku bez konieczności przemieszczania się po całym mieście. Właśnie tak rozwija się Swoja Olimpia – lokalne centrum codziennych spraw na wrocławskich Swojczycach, stworzone z myślą o mieszkańcach tej części miasta oraz okolicznych miejscowości.
To przestrzeń, która naturalnie wpisuje się w rytm dnia. Można tu zrobić szybkie zakupy, skorzystać z usług, spotkać się na kawie czy odebrać dziecko z przedszkola – wszystko w jednym miejscu i zawsze po drodze.
Zakupy zawsze po drodze
Swoja Olimpia konsekwentnie rozwija ofertę odpowiadającą na codzienne potrzeby mieszkańców. Zakupy spożywcze wygodnie można zrobić w Lidlu, a szybkie uzupełnienie najpotrzebniejszych produktów zapewnia Żabka.
Jednym z najważniejszych punktów nowej części kompleksu jest również Rossmann, oferujący szeroki wybór kosmetyków, produktów zdrowotnych i artykułów codziennego użytku. Swoją ofertę modową rozwija także Sinsay, który oferuje nowoczesne kolekcje ubrań i dodatków do domu, a butik Madamey uzupełnia ofertę o bardziej indywidualne, kobiece stylizacje.
Miejsce spotkań i codziennego relaksu
Swoja Olimpia rozwija również ofertę gastronomiczną i miejsca sprzyjające codziennym spotkaniom mieszkańców. Już dziś można zatrzymać się w Cukierni Sowa na szybką kawę i coś słodkiego na wynos, a niedawno otwarta śniadaniownia Mila wzbogaciła kompleks o przestrzeń idealną na spokojne śniadanie, lunch czy spotkanie z bliskimi.
W planach jest dalszy rozwój oferty gastronomicznej, która jeszcze mocniej podkreśli lokalny i sąsiedzki charakter tego miejsca.
Usługi, zdrowie i przestrzeń dla rodzin
Na terenie kompleksu działa również SportsMedic, zapewniający dostęp do usług medycznych i specjalistycznych blisko domu. Rodziny z dziećmi doceniają obecność przedszkola Leśne Zuchy, które ułatwia organizację codziennych obowiązków i wzmacnia rodzinny charakter całego obiektu.
Lokalne centrum życia
Swoja Olimpia została zaprojektowana jako miejsce, w którym codzienność staje się wygodniejsza. Zakupy, usługi, zdrowie, gastronomia i przestrzeń dla rodzin tworzą spójną całość odpowiadającą na potrzeby współczesnych mieszkańców. To lokalne centrum życia, które pokazuje, że wszystko, co najważniejsze, można mieć naprawdę blisko.
Centrum Handlowe Swoja Olimpia znajduje się bezpośrednio przy trasie wylotowej z Wielkiej Wyspy, przylega do miejskiej osi komunikacyjnej, obsługiwanej przez autobusy nr 115, a także linii kolejowej Wrocław – Wojnów.
Dodatkowo do tego miejsca wytyczona została nowa, właśnie budowana, tramwajowa nić tranzytowa, a w najbliższym czasie (w odległości 2 km) pojawi się długo oczekiwana obwodnica Wielkiej Wyspy.
Artykuł sponsorowany