Wszystko pod ręką. Swoja Olimpia zmienia codzienność mieszkańców Swojczyc

Coraz więcej osób szuka dziś miejsc, które pozwalają wygodnie połączyć codzienne obowiązki, zakupy i chwilę odpoczynku bez konieczności przemieszczania się po całym mieście. Właśnie tak rozwija się Swoja Olimpia – lokalne centrum codziennych spraw na wrocławskich Swojczycach, stworzone z myślą o mieszkańcach tej części miasta oraz okolicznych miejscowości.

To przestrzeń, która naturalnie wpisuje się w rytm dnia. Można tu zrobić szybkie zakupy, skorzystać z usług, spotkać się na kawie czy odebrać dziecko z przedszkola – wszystko w jednym miejscu i zawsze po drodze.

Zakupy zawsze po drodze

Swoja Olimpia konsekwentnie rozwija ofertę odpowiadającą na codzienne potrzeby mieszkańców. Zakupy spożywcze wygodnie można zrobić w Lidlu, a szybkie uzupełnienie najpotrzebniejszych produktów zapewnia Żabka.

Jednym z najważniejszych punktów nowej części kompleksu jest również Rossmann, oferujący szeroki wybór kosmetyków, produktów zdrowotnych i artykułów codziennego użytku. Swoją ofertę modową rozwija także Sinsay, który oferuje nowoczesne kolekcje ubrań i dodatków do domu, a butik Madamey uzupełnia ofertę o bardziej indywidualne, kobiece stylizacje.

Miejsce spotkań i codziennego relaksu

Swoja Olimpia rozwija również ofertę gastronomiczną i miejsca sprzyjające codziennym spotkaniom mieszkańców. Już dziś można zatrzymać się w Cukierni Sowa na szybką kawę i coś słodkiego na wynos, a niedawno otwarta śniadaniownia Mila wzbogaciła kompleks o przestrzeń idealną na spokojne śniadanie, lunch czy spotkanie z bliskimi.

W planach jest dalszy rozwój oferty gastronomicznej, która jeszcze mocniej podkreśli lokalny i sąsiedzki charakter tego miejsca.

i Autor: Swoja Olimpia/ Materiały prasowe

Usługi, zdrowie i przestrzeń dla rodzin

Na terenie kompleksu działa również SportsMedic, zapewniający dostęp do usług medycznych i specjalistycznych blisko domu. Rodziny z dziećmi doceniają obecność przedszkola Leśne Zuchy, które ułatwia organizację codziennych obowiązków i wzmacnia rodzinny charakter całego obiektu.

Lokalne centrum życia

Swoja Olimpia została zaprojektowana jako miejsce, w którym codzienność staje się wygodniejsza. Zakupy, usługi, zdrowie, gastronomia i przestrzeń dla rodzin tworzą spójną całość odpowiadającą na potrzeby współczesnych mieszkańców. To lokalne centrum życia, które pokazuje, że wszystko, co najważniejsze, można mieć naprawdę blisko.

i Autor: Swoja Olimpia/ Materiały prasowe

Centrum Handlowe Swoja Olimpia znajduje się bezpośrednio przy trasie wylotowej z Wielkiej Wyspy, przylega do miejskiej osi komunikacyjnej, obsługiwanej przez autobusy nr 115, a także linii kolejowej Wrocław – Wojnów.

Dodatkowo do tego miejsca wytyczona została nowa, właśnie budowana, tramwajowa nić tranzytowa, a w najbliższym czasie (w odległości 2 km) pojawi się długo oczekiwana obwodnica Wielkiej Wyspy.

Artykuł sponsorowany