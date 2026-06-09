Rowerzysta z zarzutami za atak na 80-latkę! Nie przyznaje się do winy

Rowerzysta z Wrocławia popchnął doradczynię prezydenta. Awantura na ścieżce rowerowej

Poszukiwany od niemal miesiąca 42-latek zgłosił się na policję przez swojego prawnika. Usłyszał zarzuty za głośny atak na starszą kobietę we Wrocławiu. Podejrzany konsekwentnie zaprzecza swojej winie, przekonując śledczych do własnej wersji wydarzeń. Sytuacja miała miejsce 11 maja na ulicy Pilczyckiej, a nagranie zrobione przez przechodniów obiegło sieć. Ofiarą ataku jest według prokuratury 80-letnia Walentyna Wnuk, doradczyni prezydenta Wrocławia ds. seniorów. W wywiadzie dla tvn24.pl mówiła, że przechodziła w stronę chodnika przez ścieżkę rowerową. Wtedy nadjechał rowerzysta i uderzył w nią kierownicą. Gdy starsza pani powiedziała, że powinien był zadzwonić dzwonkiem, rozzłoszczony mężczyzna według jej wersji wydarzeń zeskoczył z roweru i powalił ją na chodnik.

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Policja z Wrocławia publikowała wizerunek sprawcy. 42-letni rowerzysta ma dwa zarzuty

Potem rowerzysta odjechał, ale jak się okazało, całą sytuację nagrał monitoring, w sieci pojawił się też film nagrany kamerką samochodową, pokazujący częściowo zdarzenie. Wizerunek rowerzysty pojawił się w sieci. Przełom nastąpił, gdy do funkcjonariuszy niespodziewanie odezwał się prawnik reprezentujący 42-latka. Mężczyzna złożył zeznania i zapoznał się z dwoma punktami oskarżenia. Pierwszy zarzut obejmuje wywołanie obrażeń trwających poniżej siedmiu dni. Drugi dotyczy bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia poszkodowanej ze względu na groźny upadek.

Oskarżony 42-latek odrzuca wersję śledczych. Podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy wyjaśniła, że według cyklisty używał on dzwonka, sygnalizując swój przejazd. Z jego perspektywy to seniorka wykazywała się agresją słowną. Mundurowi szczegółowo analizują zebrane dowody, w tym wideo i słowa naocznych świadków. Te materiały pozwolą dokładnie zrekonstruować przebieg konfliktu na ścieżce. Jeżeli sąd potwierdzi prokuratorskie zarzuty, sprawcy grożą nawet trzy lata za kratkami.

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