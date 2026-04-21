Nowa trasa z Wrocławia do Berlina. Więcej pociągów

W niedalekiej przyszłości podróżowanie koleją na trasie Wrocław-Berlin będzie o wiele prostsze. Wszystko za sprawą inicjatywy Kolei Dolnośląskich, które planują uruchomienie nowej relacji na przełomie lat 2026 i 2027. Składy wyruszą z Legnicy i dotrą do niemieckiego Cottbus (Chociebuża), co stworzy zupełnie nowy korytarz transportowy do stolicy Niemiec. Dzięki temu do funkcjonujących już czterech par pociągów PKP Intercity dojdzie aż siedem nowych kursów regionalnych, oferujących dogodne przesiadki.

- Państwowy przewoźnik, spółka Intercity, znacząco polepszyła ofertę i z Wrocławia do Berlina można dojechać aż czterema parami połączeń. Od grudnia 2026 dzięki działaniom samorządów połączymy stolicę Dolnego Śląska i Niemiec siedmioma dodatkowymi połączeniami, gdzie z przesiadkami czas przejazdu będzie podobny

- podkreśla Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przejazd nowym szlakiem przez Legnicę, Żagań i Żary do Chociebuża, a następnie przesiadka na pociąg Deutsche Bahn do Berlina, potrwa około 4,5 godziny. Będzie to wynik zbliżony do czasu przejazdu bezpośredniego pociągu Intercity, który pokonuje tę samą trasę w 4 godziny i 14 minut.

Powrót na historyczny szlak. Ważna zmiana dla Łużyc

Uruchomienie tych połączeń to niezwykle istotne wydarzenie dla mieszkańców regionu Łużyc. Takie miasta jak Żagań czy Żary uzyskają stały dostęp do siatki połączeń, co ułatwi im dotarcie zarówno do Wrocławia, jak i Berlina. Tym samym reaktywowany zostanie dawny szlak kolejowy, który przez wiele lat pozostawał w zapomnieniu.

- Przywracamy historyczny korytarz kolejowy idący przez Żagań i Żary, pomiędzy Wrocławiem a Berlinem. Województwo lubuskie, województwo dolnośląskie i kraj związkowy Brandenburgia trójstronnie chcą zapewnić swoim mieszkańcom przewidywalny i sprawny ruch transgraniczny. Dopracowujemy szczegóły umowy tak, by nowe połączenia Żagania i Żar z Wrocławiem i Berlinem wystartowały z nowym rozkładem kolejowym 2026/2027

- poinformował Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek Województwa Lubuskiego, w oficjalnym komunikacie Kolei Dolnośląskich.

Dla lokalnej społeczności oznacza to ogromny skok jakościowy w codziennych podróżach.

Organizacja transportu transgranicznego od lat stanowiła problem dla europejskich przewoźników kolejowych. Granice międzypaństwowe nierzadko stanowiły martwe punkty na mapach połączeń. Otwarcie relacji do Chociebuża to ważny krok w kierunku budowania zintegrowanej sieci transportowej w regionie.

- W całej Europie kolej przeżywa renesans, ale nadal połączenia na styku granic państw stają się kolejową granicą nie do przekroczenia. Na Dolnym Śląsku staramy się przełamać ten impas i połączenie Legnica - Chociebuż będzie kolejnym na styku państw. Bo warto przypomnieć, że z Kolejami Dolnośląskimi dotrzemy już do kilku innych miejscowości w Niemczech i Czechach

- zaznacza Michał Rado, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja przedsięwzięcia to efekt owocnej współpracy: Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Województw Lubuskiego i Dolnośląskiego. Prezes Kolei Dolnośląskich podkreśla, że firma jest w pełni przygotowana do realizacji tego zadania.

- Operujemy w czterech województwach i trzech krajach. W ramach współpracy z Saksonią realizujemy już połączenia w ciągu komunikacyjnym Wrocław - Drezno, a teraz, od grudnia, w ruchu regionalnym otworzymy także korytarz Wrocław - Berlin z Krajem Brandenburskim, gdzie Koleje Dolnośląskie zrealizują połączenia na odcinku Wrocław - Legnica - Chociebuż

- stwierdza Damian Stawikowski, szef Kolei Dolnośląskich.